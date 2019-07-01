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Овербукинг: Как МАУ умышленно подставляет людей

17:10
МАУ опять вляпалась в скандал - фото 1
МАУ опять вляпалась в скандал

В желании заработать все деньги мира авиакомпания Игоря Коломойского МАУ регулярно вляпывается в скандалы, однако продолжает упорно "косячить.

Очередной жертвой дельцов от авиации стала известная журналистка Анна Бабинец. Редактор проекта журналистских расследований Слідство-інфо должна была по работе лететь в Ереван, однако перед ней возникло препятствие в лице МАУ.

Анатолий Анатолич пострадал из-за жлобства МАУ

Журналистка купил билет заранее, рейс Киев - Ереван - прямой, а потому транзитных пассаржиров и проблем, с которыми недавно столкнулся еще один "обилеченный" МАУ журналист - Анатолий Анатолич - быть не должно было. Тем не менее, это случилось - и Бабинец не попала на свой рейс, хотя даже успела зачекиниться.

Дело в том, что МАУ, следуя своей логике, продали больше билетов, чем вмещает самолет. Таким образом, девушка и еще двое бедолаг тупо не попали на свой рейс. История, описанная Бабинец, - это банальный овербукинг, то есть - авиакомпания специально продет больше билетов, в надежде, что кто-то опоздает или отажется от полета. Однако к такой схеме прибегают в основном лоукостеры, а не авиакомпании, позиционирующием себя уровнем выше. Это банальное неуважение к клиентам в перемешку со жлобством.

Пост Анны Бабинец на фейсбуке:

К счастью для Бабинец, она все-таки улетела в Ереван - ей выплатили компенсацию (минуя бюрократические проволочки), а также нашли билеты на другой рейс (шде тоже был перебор с пассажирами) - то есть, известная журналистка-расследовательница заняла чье-то место и улетела вместо человека, который, вполне возможно, не обладает журналистским удостоверением, а потому не сможет решить вопрос попадания с помощью жадной авиакомпании Игоря Коломойского из пунтка А в пункт Б.

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