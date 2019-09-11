Оторвали от игры: новый премьер развлекается катанием мяча в турнире для любителей (ФОТО)

Алексей Гончарук играет за команду "аграриев" на киевском турнире

Недавно назначенный с легкой руки Владимира Зеленского Верховной Радой глава Кабмина Алексей Гончарук то ли намерен совмещать веселое хобби с работой, то ли еще две недели назад понятия не имел о том, что займет столь топовую должность.

Об этом может свидетельствовать сайт футбольного турнира "В9-ку", где катает "круглого" команда Алексея Гончарука.

Судя по всему, еще недавно юрист весьма стабильно бегал за состав команды AFC San Grano - команды, созданной весной 2016-го из сотрудников компании Agricom Group, которая на рынке представляет торговую марку "Добродія".

Какое отношение действующий премьер-министр имеет к крупному холдингу, сказать невозможно. Вполне может быть, что он просто является "легионером" и пришел в команду по знакомству.

Впрочем, нельзя исключать и то, что Гончарука с некоторыми членами футбольного клуба связывает нечто большее, чем просто дружеские отношения. По крайней мере, с капитану AFC San Grano Ивану Луневу, основателю ООО "Ди Ти Компани", Гончарук вполне мог оказывать юридические услуги. Фирма Лунева занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семечками и кормами для животных, а также... деятельностью политических организаций.

О том же, что премьер-министр по крайней мере собирался играть в футбол буквально пару недель назад, говорит его присутствие в заявке команды на осенний сезон турнира.

Появлялся ли футболист-юрист-политик на футбольном поле летом, сказать сложно: в статистике нет никаких данных о его активности. А вот весной этого года Гончарук даже отметился голом в ворота соперников.