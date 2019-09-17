Боевики обустраивают позиции возле моста Зеленского в Станице Луганской (ФОТО)

Боевики сохранили наблюдательные пункты у Станицы Луганской, и даже возводят новые

Пока украинская сторона с подачи президента занимается обустройством моста через Северский Донец, террористы продолжают показательно нарушать всевозможные договоренности.

При этом в ОБСЕ, Трехсторонней контактной группе и официальном Киеве ситуацию полностью игнорируют, говоря о том, что "у Станицы все нормально".

В то же время боевики не просто не убрались со своих позиций, но еще больше укрепляются на них.

Волонтеры фонда "Вернись живым" на странице организации в Facebook во вторник, 16 сентября, опубликовали соответствующие фотографии.

Ссылаясь на информацию от разведчиков, активисты сообщили о том, что путинские боевики сохранили свои наблюдательные пункты у Станицы:

"Оккупанты не просто не убрали свои наблюдательные пункты, они строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста".

Напомним, 3 июня этого года только ставший президентом Зеленский назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом.

В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.

С тех пор боевики нарушили все договорнности, но Украина продолжает идти на уступки. Со вчерашнего дня в Станице начались работы по восстановлению разрушенного моста. Под наблюдением террористов.