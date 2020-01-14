Отмывал деньги Клюева: в Италии будут судить сына Азарова

Аваков продал должность вице-премьера за почти 18 миллионов у.е.

Алексея Азарова собираются привлечь к уголовной ответственности в суде Милана. Отпрыска беглого премьер-министра времен Януковича подозревают в создании фиктивной фирмы, которая занималась отмыванием грязных денег, полученных от Андрея Клюева.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, Николай Азаров в 2010-м году получил почти 18 миллионов долларов взятки за назначение Клюева-старшего на должность вице-премьера.

Эти деньги "всплыли" в уголовном деле о расследовании покупки зареганной Азаровым-младшим фирмой двух вилл на Сардинии.

Информацию о том, каким образом отмывали деньги в семье бывшего главы правительства, итальянские прокуроры получили из тогда еще Генеральной прокуратуры Украины, а также в рамках расследований движений финансов на Кипре, в Австрии, Германии и Лихтенштейне.

Теперь же дело дошло до объявления обвинений. Прокурор Адриано Скудьери подписал документ, подготовленный финансовой полицией. В нем сказано, что в 2010-м году Клюев получил предложение от Азарова купить должность вице-премьера за взятку в виде покупки недвижимости в Италии.

Сделка обошлась Андрею Клюеву в 17 миллионов 775 тысяч долларов.

Часть этих денег, которые пришли на счет от кипрской фирмы Aspelta Trading Limited, впоследствии поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh. Руководителем этой фирмы был австрийский посредник Фридрих Бублий, который является доверенным лицом семьи Азаровых.

В 2012-м эта компания выкупила акции фиктивной итальянской компании-"пустышки" под названием Agosto 2012 Srl, а уже через месяц ее использовали для покупки вилл.

В данный момент недвижимость, оформленная на Азарова-младшего, находится под арестом, а самого сына экс-премьера будут пытаться приговорить к уголовной ответственности за совершение преступления.

Как известно, экс-премьер Николай Азаров до сих пор находится в санкционном списке Евросоюза.