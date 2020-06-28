Отмечали 1000 зараженных: "Время и стекло" с Монатиком зажгли в переполненной Ибице ВИДЕО

В Одессу вместе с туристами прибыли и звезды

Хотя Украина и находится на втором месте по темпам прироста зараженных коронавирусом, безумному люду это никак не мешает бухать, гудеть и веселиться в битком набитых ночных клубах.

Всячески потакают распространению заболевания и звезды, которым скосить баблишка куда важнее, чем призывать людей воздерживаться от тусовок.

На эти выходные центром всеукраинского движа стала Одесса, куда, судя по всему, направилась большая часть отрицающих существование коронавируса, да и просто ни о чем не думающих людей. Как и водится в отечественном шоубизнесе, на места скопления людей тут же съехались певцы и певички: народ-то развлекать надо, да и деньги при отсутствии разрешенных законом концертов лишними не будут.

В общем, помогли распространению коронавируса без каки-либо мук совести звезды украинской эстрады Надя Дорофеева и известный под псевдонимом Позитив Алексей Завгородний. Вместе с ними на одной сцене популярного клуба Ibiza выступал также и Монатик, который снимался в ролике минздрава для противодействию коронавируса и призывал людей сидеть дома.

Ни об уголовной ответственности за несоблюдение норм карантина, ни о последствиях для присутствующих в случае нахождения в клубе хотя бы одного человека с коронавирусом, судя по всему, никто не задумывался. Артисты симулировали пение, бухие туристы - радостно плясали. COVID-19 распространялся.

"Время и Стекло" + MONATIK решили подкинуть дровишек в статистику заболеваемости

В одесском клубе Ibiza прогремело мощное пати. Скорее всего отмечали вчерашнюю тысячу новых зараженных pic.twitter.com/lUiySZdB8I — Віталій Барабаненко (@baraban088) June 27, 2020

К слову, за столь "героический" поступок и "вклад" в развлечение масс Зеленский мог бы наградить орденами и не только Потапа с Билык, но и выступавших в Одессе артистов. Тем более, он сам является нарушителем карантина наряду с ними.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на второе место среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.