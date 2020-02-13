Открываем косметологический салон: что потребуется

Оборудование - важная часть любого косметологического салона

Решили открыть косметологический салон? Значит, вы попали по адресу! Наш гид поможет вам определить, с чего следует начать.

Если вы уже заключили договор об аренде помещения, наняли людей, теперь дело за малым - приобрести оборудование, с которым эти самые люди будут работать.

Без чего не обойтись

Поскольку существует огромное количество различных аппаратов, необходимо определиться с тем, какие процедуры вы собираетесь проводить в своем центре - это поможет избежать ненужных трат. Наиболее популярное косметологическое оборудование то, что используется для удаления нежелательных волос. Сюда попадают диодные, александритовые, неодимовые лазеры, аппараты IPL, ELOS и электролиза, лучшие модели которых представлены вот здесь http://massage-systems.com.ua/kosmetologicheskoe-oborudovanie/, а также наборы для восковой депиляции.

Поскольку вы на этапе старта, рекомендуется приобрести диодный и неодимовый лазеры, плюс все необходимое для профессионального вощения - эти процедуры самые популярные, так что вы быстро вернете свои инвестиции вместе с прибылью, а оборудование не будет простаивать. Вторым по популярности оборудованием является то, что применяется для очищения и восстановления кожи лица. Из этой категории на этапе старта вам потребуются аппараты микродермабразии, уз-пилинга, микротоковой терапии, а также диагностические аппараты. Первые два необходимы для очищения кожи, третий - для ее восстановления, а без качественной диагностики определить, что именно нужно коже невозможно.

Не менее популярными являются омолаживающие процедуры. Перечень оборудования для них невероятный: аппараты IPL, RF, SMAS-лифтинга, кислородной мезотерапии, криотерапии и электропорации. Каждый из методов уникален, эффективен и пользуется спросом, поэтому здесь вам самим решать, какие услуги вы хотите предоставлять.

Также нельзя забывать о коррекции фигуры - ради стройной талии и подтянутой кожи люди готовы на все. Поэтому, чтобы вы не приобрели - аппарат криолиполиза, прессотерапии, ультразвуковой кавитации или вакуумно-роликового массажа - окажетесь в плюсе. Если не можете выбрать, у вас всегда есть возможность заказать косметологический комбайн - аппарат, оснащенный несколькими технологиями.

О чем нельзя забывать

Помимо оборудования, важно позаботиться о комфортности процесса ваших пациентов. Во время выполнения манипуляций человек обычно должен находиться в полу- или полностью горизонтальном положении, чтобы обеспечить специалисту доступ к проблемной области. Для этих целей используется кресло для косметолога, как представлено вот здесь.

Преимущество такого оснащения в том, что оно раскладывается и трансформируется. Поэтому может применяться для множества процедур - от пилинга лица до педикюра. Регулировка происходит за счет механизмов - либо электрических, либо гидравлических. Первый механизм позволяет управлять креслом при помощи пульта, а второй требует человеческого фактора. Выбор зависит от будущего использования и вашего бюджета.