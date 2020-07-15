Отель "Днепр" в центре Киева ушел с молотка за 1,1 миллиарда (ВИДЕО)

Отель Днепр приватизировали за рекордную сумму

В среду, 15 июля, Фонд государственного имущества продал некогда принадлежащий государству отель, доходность которого была занижена в десятки раз. В рамках приватизации "Днепр" ушел с молотка за 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222 гривны.

При этом стартовая цена на аукционе, который проходил сегодня по системе ProZorro, составляла всего почти 81 миллион гривен.

Перед выставлением отеля на торги в Фонде государственного имущества фактически целенаправленно занизили его стоимость, выведя "Днепр" из числа предприятий, которые нужно проводить через процедуру крупной приватизации. Для этого чиновники ФГИ указали доходность отеля на уровне нескольких тысяч долларов в год при многомиллионных оборотах.

В ходе сегодняшних торгов, в которых приняли участие 29 желающих купить отель, несколько потенциальных инвесторов быстро взвинтили ценник в 800+ миллионов гривен. В конечном счете обошел всех бизнесмен, выложивший за находящееся в самом сердце Киева помещение 1,1 миллиарда.

Видео аукциона транслировалось на YouTube канале Фонда госимущества.

- Активы продавать можно, а историю - нет. Поэтому условие для нового инвестора - сохранить название гостиницы "Днепр" в любой другой комбинации, а также сохранить профиль самого здания - это должна быть гостиница. Приватизация такого объекта, как "Днепр", даст сигнал инвесторам, что можно верить в прозрачную приватизацию, - заявил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко после своей серьезной победы.

Кроме того, новый владелец отеля должен погасить всю задолженность по зарплате, которую государство накопило за весьма длительный срок.