800 тысяч долларов: глава ФГИУ снова не стал фигурантом уголовного дела о взятке

Сенниченко в уголовном деле не значится

Удачно для назначенного в прошлом году Владимиром Зеленским руководителя ФГИУ Дмитрия Сенниченко закончилась очередная попытка продажи двух должностей. Денег он не получил, но и фигурантом уголовного дела также не стал.

Как заявили в пятницу, 10 июля, в пресс-службе САП, вместе с детективами Национального антикоррупционного бюро правоохранители задержали только лишь пытавшегося подкупить главу Фонда.

За 800 тысяч долларов злоумышленник хотел, чтобы Сенниченко назначил на должности глав двух государственных предприятий нужных людей. Соглашался ли чиновник торгануть креслами, неизвестно. Судя по формулировкам НАБУ, в уголовном деле он значится просто как объект подкупа.

Упаковали взяткодателя сразу после того, как он передал Сенниченко первый транш в размере 200 тысяч условных единиц.

Сам же глава ФГИУ известен тем, что с момента своего назначения начал назначать своих заместителей в наблюдательные советы множества государственных предприятий. Последние проводили заседания, где полузаконно меняли руководителей, а затем - начинали "готовить предприятие к приватизации", то есть доводить его до банкротства для продажи по заниженной в несколько раз цене.

Менее чем за полгода работы под фактическое управление Сенниченко перешли "Черкассыоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Хмельницькийобленерго" и многие другие предприятия стратегического значения, где благодаря главе ФГИУ сменились руководители.