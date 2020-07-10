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800 тысяч долларов: глава ФГИУ снова не стал фигурантом уголовного дела о взятке

11:00
Сенниченко в уголовном деле не значится - фото 1
Сенниченко в уголовном деле не значится

Удачно для назначенного в прошлом году Владимиром Зеленским руководителя ФГИУ Дмитрия Сенниченко закончилась очередная попытка продажи двух должностей. Денег он не получил, но и фигурантом уголовного дела также не стал.

Как заявили в пятницу, 10 июля, в пресс-службе САП, вместе с детективами Национального антикоррупционного бюро правоохранители задержали только лишь пытавшегося подкупить главу Фонда.

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За 800 тысяч долларов злоумышленник хотел, чтобы Сенниченко назначил на должности глав двух государственных предприятий нужных людей. Соглашался ли чиновник торгануть креслами, неизвестно. Судя по формулировкам НАБУ, в уголовном деле он значится просто как объект подкупа.

800 тысяч долларов: глава ФГИУ снова не стал фигурантом уголовного дела о взятке - фото 202561

Упаковали взяткодателя сразу после того, как он передал Сенниченко первый транш в размере 200 тысяч условных единиц.

Сам же глава ФГИУ известен тем, что с момента своего назначения начал назначать своих заместителей в наблюдательные советы множества государственных предприятий. Последние проводили заседания, где полузаконно меняли руководителей, а затем - начинали "готовить предприятие к приватизации", то есть доводить его до банкротства для продажи по заниженной в несколько раз цене.

Менее чем за полгода работы под фактическое управление Сенниченко перешли "Черкассыоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Хмельницькийобленерго" и многие другие предприятия стратегического значения, где благодаря главе ФГИУ сменились руководители.

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