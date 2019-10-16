В Украине стартанул отбор на Евровидение, но в правилах вписали ущемление русских

Притулу избавили от общения с ватниками на конкурсе-отборе на Евровидение

В среду, 16 октября, организационный комитет объявил о начале национального отбора участников, которые в следующем году поедут представлять Украину в песенном конкурсе в Роттердам. Но уже по новым правилам.

Памятуя о прошлогоднем зашкваре, когда почти все участники нацотбора оказались наглухо ватоголовыми коллаборантами, на телеканале СТБ и "Общественном" решили упреждать подобные скандалы.

Согласно релизу, организаторы допустят к участию в конкурсе лишь те коллективы, которые не катались в немытую с 2014-го года и не собираются это делать. Кроме того, артисты не должны были кататься в Крым в нарушение украинских законов. Так что ущемление русскоязычных мальчиков в трусиках коллаборантов, которые ради сохранения своей работы в России будут рассказывать в Роттердаме о "мире во всем мире и гражданской войне на Донбассе" обязательно будут.

- Евровидение - особый песенный конкурс, он не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире, - заявил конъюнктурщик Аласания, который в прошлом году допустил к конкурсу кучу полусепаров, мотивируя это тем, что "творчество вне политики". - Поэтому для нас важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса.

Примерно с таким же заявлением выступила и управляющий директор СТБ Людмила Семчук.

Также телеканалы договорились и о том, что UA: Общественное вещание за счет государственного бюджета оплатит расходы победителя на поездку в Нидерланды. Так что, возможно, Аласания и его коллеги в феврале 2020-го останутся без сотен тысяч гривен премий. Хотя себя они вряд ли обделят.

Что же касается самого нацотбора, то он будет состять из трех этапов. До 25 декабря организаторы принимают заявки от певцов, а 8 и 15 февраля следующего года пройдут полуфиналы, которые покажут по телеку.

22 числа украинцы смогут наблюдать за онлайн-трансляцией финала отбора, в ходе которого и станет известна представляющая Украину группа.