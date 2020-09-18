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От коронавируса за сутки скончались 68 украинцев

10:00
В Украине - очередной антикоронавирусный рекорд - фото 1
В Украине - очередной антикоронавирусный рекорд

Помимо большого количества официально подтвержденных диагнозов COVID-19, которое не дотягивает до очередного антирекорда только из-за отсутствия достаточного тестирования, в пятницу, 18 сентября, зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса.

Как заявили в Центре общественного здоровья сегодня, за четверг в частных и государственных лабораториях провели 3228 положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

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Всего же с момента появления нулевого пациента в нашей стране COVID-19 заразились 169 472 человека. 3468 из них скончались, а 75486 выздоровели.

- За минувшие сутки в больницах страны от коронавируса умерли 68 пациентов. 1573 преодолели недуг, - отметили в ЦОЗ.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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