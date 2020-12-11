От Covid-19 умер культовый корейский режиссер Ким Ки Дук

Ким Ки Дук умер в возрастк 59 лет

В Латвии в ночь на пятницу, 11 декабря, от Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дук.

Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь. Сегодня поступила информация о том, что режиссер умер от осложнений Covid-19.

В Латвию 59-летний Ким Ки Дук прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в планах всемирно известного режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Поиск был затруднен в связи с правилами по защите личных данных.

А пятницу появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1:20 от осложнений Covid-19.

Смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".