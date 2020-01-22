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Осужденный по делу "Хизб-ут Тахрир" крымский татарин вышел на свободу в России

13:20
Рустам Ваитов вышел из колонии - фото 1
Рустам Ваитов вышел из колонии

В среду, 22 января, из колонии общего режима в российском Кургане вышел житель Севастополя Рустам Ваитов. Российские террористы похитили мужчину в Крыму в 2015-м году, после чего ему сшили дело об участии в организации, которая в РФ является запрещенной.

Сегодня адвокат Эдем Семедляев заявил о том, что Рустам Ваитов, первый фигурант придуманного для притеснения крымских татар дела вышел на свободу.

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"Рустам Ваитов имеет вид человека, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы направляемся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму", - подчеркнул юрист.

Как известно, крымского татарина вывезли на территорию страны-оккупанта в 2015-м, а спустя год - приговорили к заключению якобы по части второй статьи 205.5 УК России - "Участие в деятельности террористической организации". Каратели впаяли мужчине без малого пять лет заключения.

Наказание за несуществующее преступление его отправили отбывать в Курган.

Как известно, путинские террористы регулярно обвиняют крымских татар в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой разрешена во всем мире, но запрещена в России.

Само собой, свою вину никто из уже осужденных не признал, а представители правозащитного движения "Мемориал" объявили крымских татар политзаключенными.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А кремлевские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.

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