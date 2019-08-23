Острые козырьки: Трейлер и дата выхода 5 сезона

Цыган без лошади, что без крыльев - птица

Совсем мало времени остается до премьеры пятого сезон британской криминальной драмы Острые козырьки. Все подробности - ищите на Без Табу.

Новый сезон сериала "Острые козырьки" стартует 25 августа 2019 года. Он будет состоять из шести серий. График выхода уже известен, однако пока еще не анонсированы все названия (впрочем, это не так и важно, главное, что мы дождались шоу).

"Острые козырьки" - это один из главных сериалов современности. Это своеобразное "Аббатство Даунтон" - только с криминалом и жестью. Тут шикарный каст и не менее классная музыка, полное погружение в эпоху и особое внимание к деталям.. Все события вплетены в историческую канву. Пятый сезон - это 1929 год и начало мирового экономического кризиса, не случайно первая серия 5 сезона имеет нзвание "Черный вторник" (это день, когда рухнул фондовый рынок в Нью-Йорке, дав старт Большой депрессии). Семейство Шелби к пятому сезону подходит вполне респектабельными членами общества, а глава цыганского клана - Томми Шеби - так вообще народный депутат член парламента.

Конечно, темные делишки семейки Шелби никуда не денутся, однако криминал - это лишь детские шалости в сравнении с политикой. Не случайно одним из главных новых персонажей заявлен реально существовавший лидер британских фашистов Освальд Мосли (его толково стебали еще в "Дживсе и Вустере", теперь же пришло время для серьезного взгляда.

Острые козырьки 2019 - смотрите онлайн трейлер 5 сезона:

Острые козырьки: График выхода серий 5 сезона

1 серия - Черный вторник - 25 августа 2019

2 серия - Черные кошки - 26 августа 2019

3 серия - пока нет данных - 8 сентября 2019

4 серия - пока нет данных - 15 сентября 2019

5 серия - пока нет данных - 22 сентября 2019

6 серия - пока нет данных - 29 сентября 2019

Актеры сериала

Основной каст сезона: Киллиан Мерфи (Томми Шелби), Хелен МакКрори (Полли), Пол Андерсон (Артур Шеби), Финн Коул (Майкл Грэй), Софи Рандл (Эйда Шелби), Пэки Ли (Джонни Догс), Нэд Деннехи (Чарли Стронг), Наташа О'Киффи (Лиззи), Кейт Филлипс (Линда Шелби), Гарри Киртон (Финн Шелби), Иэн Пэк (Кудрявый).

К своим ролям вернутся: Эйдан Гиллен (Аберам Голд), Джек Роуэн (Бонни Голд), Чарли Мерфи (Джесси Иден).

Новые роли исполнят: Аня Тейлор-Джой (Джина, жена Майкла), Эммет Дж. Скэнлэн (Билли Грэйд), Сэм Клафлин (Освальд Мосли).

Премьера нового сезона состоится 25 августа 2019.