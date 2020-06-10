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Особливості роботи ломбарду по прийому цінних годинників та ювелірних прикрас

08:00
Особливості роботи ломбарду по прийому цінних годинників та ювелірних прикрас - фото 1

Майже в кожної людини є дорогоцінні речі. Власники швейцарських годинників відмічають їх високоточний механізм, який дозволяє швидко орієнтуватись в часі.

Наручні аксесуари ідеально підкреслюють статусність свого господаря. При виникненні складної матеріальної ситуації хронометр можна здати в ломбард та одержати за це значну суму грошей. В професійних закладах викуп швейцарських годинників – це один із основних напрямків діяльності. На комісію приймаються вироби, випуском яких займаються такі відомі фірми як Patek Philippe, Rolex, Breguet, Richard Mille, Ulysse Nardin або Breitling.

Основні правила викупу швейцарських годинників

 

В спеціалізованому ломбарді відвідувачам гарантується якісне сервісне обслуговування, а також оперативне оформлення комерційної угоди. Викуп швейцарських годинників має багато переваг:

 

  • виключення збору цілого пакету документів;
  • оцінка виробів професійними експертами з великим досвідом роботи;
  • повний розрахунок з власниками дорогоцінних речей відразу після підписання договору;
  • встановлення вартості хронометрів на безкоштовній основі;
  • можливість повернення особистих речей після виплати грошової суми з нарахованими відсотками.

​Сучасні компьютерні технології дозволяють виконувати все необхідні операції в онлайн-режимі. Для попереднього оцінювання годинників із Швейцарії розроблені спеціальні віртуальні калькулятори. На сайті ломбарді необхідно заповнити заявку, вказавши особисті дані та повну інформацію про хронометр, який здається в якості застави. Якщо збереглася оригінальна упаковка годинника, то його власник має шанс одержати значно більшу грошову суму.

 

Особливості здачі в ломбард золотих виробів

 

Ювелірні прикраси, виготовлені з золота, теж являються предметом, що викликає увагу працівників ломбарду. Письмові угоди складаються з кожним власником дорогоцінних виробів. В ломбарді можна здати золото без повернення, або з послідуючим викупом шляхом повернення одержаної суми з нарахованими процентами. Якщо ювелірні вироби передаються в якості застави, то їх можна повернути в любий зручний час. За це не передбачено додаткових грошових внесків чи штрафів. В процесі оцінювання золотих прикрас до уваги приймається їх рік випуску, проба, вага, наявність чи відсутність декоративних камінців-вставок, складність форми. Гроші виплачуються одразу в повній сумі.

 

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