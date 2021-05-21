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Особенности выбора спецобуви

Вчера, 18:14
Особенности выбора спецобуви - фото 1

Спецобувь должным образом защищает ноги от деструктивных факторов, которые часто приводят к получению травм на производстве.

Такие вещи входят в категорию индивидуальных средств защиты. Если рабочую обувь купить, можно будет убедиться в том, насколько сильно она отличается, например, от кроссовок или ботинок, использующихся в повседневной жизни. Чтобы гарантированно оправдать ожидания от покупки, нужно ознакомиться с особенностями выбора данной обуви.

От чего защищает рабочая обувь?

Доступен летний и зимний (имеет дополнительный утеплитель) вариант спецобуви. В ней можно выполнять трудовую деятельность в любых условиях, начиная от помещений и заканчивая улицей.

Специальная обувь обязательно должна соответствовать всем стандартам качества и обеспечивать защиту ног от опасных веществ в виде сырой нефти, легких и тяжелых фракций нефтепродуктов, растительных и животных жиров, кислоты и щелочи. Не менее важно, чтобы рабочая обувь эффективно защищала от низких и высоких температур, ударов, электрических зарядов, разного рода жидкостей и так далее.

Какой должна быть спецобувь?

Особенности выбора спецобуви - фото 208012

Есть ряд характеристик, по которым не составит труда определить качественную и достойную вниманию спецобувь:

  • Сопровождается устойчивой, крепкой подошвой из полиуретана, способного справиться с неблагоприятными внешними факторами.
  • Защита от травм. Обувь может иметь подносок из стали для защиты от проколов. Не будет лишним и наличие рельефной подошвы, твердого задника.
  • Водонепроницаемость, терморегуляция. Особенно важными данные показатели становятся при продолжительной трудовой деятельности.
  • Легкий вес, соответствие гигиеническим требованиям.

В каталоге производителя Bravo предлагается ознакомиться с разными моделями спецодежды и подобрать для себя оптимальный вариант, на сто процентов соответствующий требованиям, запросам, предпочтениям.

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