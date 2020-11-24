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Особенности укладки гоночной трассы: как действует подрядчик

Вчера, 23:18
Особенности укладки гоночной трассы: как действует подрядчик - фото 1

Гоночная трасса требует идеального покрытия дороги, ведь даже небольшая выбоинка или трещинка могут заставить несущийся на невероятной скорости болид вылететь с трассы и ставят под угрозу жизнь гонщика.

Почитать об этом больше можно на портале "ЗАПОВНЮВАЧІ" (https://mcet.com.ua/ru/pervoklassnoe-pokrytie-na-avtodrome-silverstoun-rezultat-primeneniya-sovremennyh-tehnologij/). Как бы там ни было, для строительной компании, которая занимается такой тонкой работой, это настоящий вызов.

Как ремонтировалась трасса в Нортгемптоншире

Подрядчик в полной мере осознавал свою ответственность - по этой трассе гоняют люди, которые будут защищать честь британского автопрома на Формуле 1. И для нее было выбрано максимально прочное асфальтовое покрытие - его специально разработали специалисты компании Dromo. Сейчас оно есть только на одной гоночной трассе в мире.

В чем состоят особенности гоночных трасс

Они очень опасны - это понятно и без профессиональных пояснений. Специфичность укладки дорожного покрытия состоит в том, что гоночная трасса, в отличие от обычной дороги, не представляет собой отдельные полосы - тут идеальная траектория смещается со скоростью гоночного болида.

Таким образом, на такой трассе должна быть создана идеально ровная поверхность, на которой не было бы ни выпуклостей, ни выбоин. В то же время очень важно создать такую поверхность, которая не задерживало бы воду, ведь соревнования далеко не всегда проводятся в хорошую погоду, а аквапланирование на гонках крайне нежелательно.

Несколько этапов работы с покрытием

В современных условиях процесс строительства трассы проходит в несколько этапов:

  • Сканирование - оно необходимо для выявления неровностей на существующем покрытии.
  • Моделирование рельефа в 3Д - это основа для создания будущего покрытия.
  • Фрезерование - делается перед укладкой нового покрытия и требует миллиметровой точности.
  1. Собственно укладка - для того, чтобы избежать появления стыков, на этом этапе работает сразу несколько асфальтоукладчиков.
  2. Таким образом, работа с дорожным покрытием на гоночной трассе - это многоэтапная и каждый раз индивидуальная процедура, результатом которого становится идеально гладкая трасса, не собирающая воду. Благодаря этому обеспечивается максимальная безопасность гонщика при езде на очень высоких скоростях - это и есть главная задача подрядчика.

 

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