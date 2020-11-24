Особенности укладки гоночной трассы: как действует подрядчик

Гоночная трасса требует идеального покрытия дороги, ведь даже небольшая выбоинка или трещинка могут заставить несущийся на невероятной скорости болид вылететь с трассы и ставят под угрозу жизнь гонщика.

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Как ремонтировалась трасса в Нортгемптоншире

Подрядчик в полной мере осознавал свою ответственность - по этой трассе гоняют люди, которые будут защищать честь британского автопрома на Формуле 1. И для нее было выбрано максимально прочное асфальтовое покрытие - его специально разработали специалисты компании Dromo. Сейчас оно есть только на одной гоночной трассе в мире.

В чем состоят особенности гоночных трасс

Они очень опасны - это понятно и без профессиональных пояснений. Специфичность укладки дорожного покрытия состоит в том, что гоночная трасса, в отличие от обычной дороги, не представляет собой отдельные полосы - тут идеальная траектория смещается со скоростью гоночного болида.

Таким образом, на такой трассе должна быть создана идеально ровная поверхность, на которой не было бы ни выпуклостей, ни выбоин. В то же время очень важно создать такую поверхность, которая не задерживало бы воду, ведь соревнования далеко не всегда проводятся в хорошую погоду, а аквапланирование на гонках крайне нежелательно.

Несколько этапов работы с покрытием

В современных условиях процесс строительства трассы проходит в несколько этапов:

Сканирование - оно необходимо для выявления неровностей на существующем покрытии.

Моделирование рельефа в 3Д - это основа для создания будущего покрытия.

Фрезерование - делается перед укладкой нового покрытия и требует миллиметровой точности.