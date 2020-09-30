Особенности микрокредитов и порядок их оформления

С каждым днем все большее количество украинцев прибегает к услугам микрофинансовых организаций, которые предоставляют услуги кредитования.

Займ на карту – быстрая ссуда на любые цели. Сейчас продукт пользуется спросом, поскольку позволяет оформлять деньги на разные нужды без большого пакета документов и справок о доходах. Взять в долг можно от 1 до 20 тыс. грн. в зависимости от условий конкретной организации. Средний срок кредитования составляет 1 месяц, но его можно продлевать при желании.

Где взять микрокредит

Кредит онлайн на карту можно взять в интернете. Цели любые – от оплаты коммунальных до покупки лекарств, обучения, отдыха. Услугу предоставляют микрофинансовые организации – альтернатива банкам. Работают они только с физическими лицами и специализируются на быстрых ссудах маленьких размеров. Большинство предложений доступны для оформления круглосуточно, что расширяет сферу их применения.

Кредит онлайн можно оформить на карту любого банка буквально за 20 минут. Есть МФО, которые выплачивают ссуды круглосуточно, другие обрабатывают заявки только в рабочие часы. Если воспользоваться акцией, можно оформить ссуду без процентов.

Как получить деньги

Чтобы взять займ на карту:

Выберите МФО, условия которого устраивают. Введите желаемые дату, срок кредитования на главной. Заполните анкету, на форму которой вы будете переадресованы после оформления заявки. Верифицируйте банковскую карту. Дождитесь ответа системы или сотрудника по вашей заявке.

Если ответ будет положительным, останется подписать онлайн-договор, и деньги будут отправлены на карту. Обычно время ожидания перевода – всего несколько минут.

Правила возврата

Займ на карту можно вернуть любым удобным способом, перечень доступных вариантов указан в личном кабинете. Следите за статусом займа, своевременно возвращайте долг с процентами. При выборе определенного способа возврата средств следите за тем, чтобы на счет МФО поступила строго указанная сумма – за вычетом процентов. Также нужно рассчитывать сроки зачисления денег на счет. Если вы проведете транзакцию вовремя, а средства поступят с опозданием, пойдет просрочка. Актуальный статус займа всегда доступен в личном кабинете.

Многие микрокредитные организации предлагают клиентам услугу пролонгации. Она может быть платной или бесплатной, все зависит от условий сотрудничества конкретной МФО. Чтобы сэкономить, ищите акции, принимайте участие в программе лояльности. Некоторые микрокредитные организации готовы выдать первую ссуду под 0%.