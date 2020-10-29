Особенности и отличия оригинальных зимних кроссовок PUMA
Компания PUMA производит качественную обувь уже давно, она завоевала популярность среди потребителей и является лидером в рейтинге производителей. Зимние кроссовки можно носить каждый день, ведь они удобные и универсальные.
Здесь присутствует утеплитель либо мех, поэтому подобная обувь очень нравится поклонникам кэжуал стиля, городским модницам. Уже давно зимние кроссовки PUMA – это яркий акцент образа. Кроссовки позволяют создать стиль спорт-шик, который становится популярным. Встретить его можно на улицах мегаполисов, а также на модных подиумах.
Особенности кроссовок
Зимние кроссовки обладают своими особенностями и преимуществами:
- материалы высокого качества. Для их производства применяют исключительно проверенное сырье. Обувь этой компании надежная и долговечная;
- большой ассортимент. Когда речь заходит о зимних кроссовках, то линейка довольно широкая и есть большой выбор;
- эксклюзивный дизайн обуви. Благодаря профессиональным дизайнерам PUMA обновляет свои коллекции, расширяет ассортимент, представляет стильные новинки;
- применение новейших технологий. Компания все время ищет открытия, с помощью которых можно обеспечить клиентам удобство и комфорт во время ношения. В кроссовках используются дышащие материалы, амортизационные подошвы, уникальные стельки.
Для зимнего периода компания PUMA разработала утепленные модели с противоскользящим эффектом. Это достигается благодаря особому рисунку протектора, который является довольно глубоким. Поэтому исключается вероятность падения либо травмы.
Как отличить оригинал от подделки
В последнее время многие компании пытаются производить и продавать китайские подделки. Чтобы избежать их следует знать главные отличия оригинала:
- высокая цена. Брендовая вещь не может стоить дешево. В качестве исключений только могут быть модели из распродажи либо прошлых коллекций;
- отсутствие дефектов производства. Обувь, которая выпускается на заводе PUMA, тщательно контролируется. На ней нет клея, искаженного логотипа, пятен, торчащих нитей;
- отсутствие запаха. Китайские подделки всегда отличались специфическим запахом. Оригиналы зимних кроссовок не имеют такого запаха либо имеют, но очень слабый;
- наличие упаковки. Каждая пара обуви PUMAпомещается в отдельную коробку, на которой есть фирменный логотип. Также дополнительно здесь размещен штрих-код.
В фирменном магазине можно найти любую модель зимних кроссовок, которая будет отлично дополнять зимний образ