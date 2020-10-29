Особенности и отличия оригинальных зимних кроссовок PUMA

Компания PUMA производит качественную обувь уже давно, она завоевала популярность среди потребителей и является лидером в рейтинге производителей. Зимние кроссовки можно носить каждый день, ведь они удобные и универсальные.

Здесь присутствует утеплитель либо мех, поэтому подобная обувь очень нравится поклонникам кэжуал стиля, городским модницам. Уже давно зимние кроссовки PUMA – это яркий акцент образа. Кроссовки позволяют создать стиль спорт-шик, который становится популярным. Встретить его можно на улицах мегаполисов, а также на модных подиумах.

Особенности кроссовок

Зимние кроссовки обладают своими особенностями и преимуществами:

материалы высокого качества. Для их производства применяют исключительно проверенное сырье. Обувь этой компании надежная и долговечная;

большой ассортимент. Когда речь заходит о зимних кроссовках, то линейка довольно широкая и есть большой выбор;

эксклюзивный дизайн обуви. Благодаря профессиональным дизайнерам PUMA обновляет свои коллекции, расширяет ассортимент, представляет стильные новинки;

применение новейших технологий. Компания все время ищет открытия, с помощью которых можно обеспечить клиентам удобство и комфорт во время ношения. В кроссовках используются дышащие материалы, амортизационные подошвы, уникальные стельки.

Для зимнего периода компания PUMA разработала утепленные модели с противоскользящим эффектом. Это достигается благодаря особому рисунку протектора, который является довольно глубоким. Поэтому исключается вероятность падения либо травмы.

Как отличить оригинал от подделки

В последнее время многие компании пытаются производить и продавать китайские подделки. Чтобы избежать их следует знать главные отличия оригинала:

высокая цена. Брендовая вещь не может стоить дешево. В качестве исключений только могут быть модели из распродажи либо прошлых коллекций;

отсутствие дефектов производства. Обувь, которая выпускается на заводе PUMA, тщательно контролируется. На ней нет клея, искаженного логотипа, пятен, торчащих нитей;

отсутствие запаха. Китайские подделки всегда отличались специфическим запахом. Оригиналы зимних кроссовок не имеют такого запаха либо имеют, но очень слабый;

наличие упаковки. Каждая пара обуви PUMAпомещается в отдельную коробку, на которой есть фирменный логотип. Также дополнительно здесь размещен штрих-код.

В фирменном магазине можно найти любую модель зимних кроссовок, которая будет отлично дополнять зимний образ