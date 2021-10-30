Основные критерии выбора фена для сушки волос: на что обращают внимание женщины

14:05 30 октября,

У современной женщины крайне редко есть время на то, чтобы высушить волосы естественным образом, к тому же большинство стрижек укладываются сразу после сушки, что позволяет выглядеть опрятно несколько дней после этого.

Именно поэтому у нее в ящике комода обязательно лежит фен для сушки волос.

Как выбрать фен: разновидности и характеристики прибора

Существует несколько типов его классификации:

по предназначению: для дома или для парикмахерской. Второй вариант обычно более мощный и его все-таки не рекомендуется использовать слишком часто, поскольку волосы можно пересушить;

по формату - обычный, со сменными насадками, для путешествий;

по количеству скоростей и температурных режимов (обычно чем больше, тем лучше).











Сегодня покупательница может выбрать технику с разнообразными дополнительными функциями, например, защитой от перегрева, ионизацией или турборежимом. В ассортименте многих производителей есть приборы, которые оснащаются дисплеем, чтобы было удобнее выбирать желаемую программу.

Многие женщины делают выбор в пользу фена, который имеет съемный воздушный фильтр, поскольку он служит дольше - вместо того, чтобы выбрасывать прибор с загрязнившийся фильтром, его можно просто почистить, соответственно, даже есть такой устройство и стоит несколько дороже, его цена достаточно быстро окупается.

Для девушек с длинными волосами или сложной стрижкой подойдет фен с функцией автоотключения, который выключается, когда его кладут на стол, и включается, когда поднимают. Это существенно экономит электроэнергию.

Стоит ли покупать фен со сменными насадками

Это достаточно несложный вопрос, ответ на который кроется в том, для чего женщина планирует использовать девайс. Если только для сушки, то она вполне может обойтись и без них, а если в процессе высушивания волосы будут укладываться, то насадки необходимы. Их количество и конфигурации могут быть разными, но обычно это 15-20 насадок на разные случаи жизни.

Большинство женщин в силу своей практичности выбирают такую технику еще по двум критериям - это производитель и стоимость. Естественно, хочется приобрести фен, который выпускается известным брендом, по доступной цене. И это возможно, если не сосредотачиваться на широком функционале: в таком случае можно получить надежный инструмент для укладки волос, который прослужит много лет и обойдется при этом недорого.