Основная причина лишнего веса у собак – избыточное питание

Домашние любимцы, как и люди, могут страдать от ожирения. Виной тому чрезмерная любовь хозяев. Достаточно часто собак декоративных пород просто перекармливают. Сказываются и «лакомые кусочки» со стола.

Как известно, большинство "человеческой" пищи животным и вовсе не подходит.

Малоподвижный образ жизни, как причина собачьего ожирения

Существует и иная причина собачьего лишнего веса – это малая подвижность животного. Между тем, ожирение у четвероногих питомцев приводит к тотальным сбоям большинства внутренних органов. Все может начинаться с небольших сбоев и очень трагично оканчиваться. Отсутствие диеты способно привести к сахарному диабету, заболеваниям сердца и сосудов, болезням ЖКТ, дерматологическим проблемам и т.д.

Порции должны зависеть от активности питомца и веса

Мало того, многие хозяева не понимают, что порции должны быть соразмерными с весом и образом жизни собаки. Каждый второй человек выводит собаку на улицу только для того, чтобы она справила естественные потребности. И забывает о том, что питомцу нужно выплеснуть энергию, побегать, поиграть. Но кормят домашних животных при этом "на убой".

Какие собаки способны стремительно набирать вес даже при обычном рационе

Превышение массы тела собаки – не всегда вина хозяев. Некоторые породы, такие как такса, мопс, бигль, бассет-хаунд, английский и французский бульдоги, имеют подобную склонность от рождения. Именно поэтому для представителей этих пород рекомендуется особый низкокалорийный рацион.

А еще к ожирению предрасположены пожилые животные, которые в силу проблем со здоровьем не могут вести полноценную жизнь, весело бегать и резвиться. Владельцам таких питомцев следует обратить особое внимание на лечебный корм для собак, который можно купить в интернете по демократичной цене.

Какие же виды кормов представлены в каталоге

Royal Canin;

Hills Prescription;

Royal Canin Sensitivity Control;

Purina (для различных пород) и прочие топовые марки.

Лечение и полезный обед "2 в 1"

Лечебные корма не только полезны, но и вкусны. Употребляя такую еду, ваш питомец не будет испытывать стресса от смены рациона или приема зоомедикаментов. Уникальный состав кормов позволяет скорректировать питание, восстановить правильный баланс всех полезных веществ. В результате чего питомец вновь обретет идеальный экстерьер и улучшит свое здоровье, на радость хозяевам.





