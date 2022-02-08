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Оскар 2022: все номинанты на главную кинопремию мира

15:51
В ожидании Оскара - фото 1
В ожидании Оскара

Киноакадемия 8 февраля назвала претендентов на главную кинематографическую премию планеты - "Оскар". «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион почему-то претендует на «Оскар» сразу в 12 номинациях. и это рекорд 2022 года.

Лучший фильм:

  • «Белфаст»
  • «КОДА: Ребёнок глухих родителей»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Вестсайдская история»

Лучший режиссёр:

  • Кеннет Брана, «Белфаст»
  • Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
  • Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
  • Джейн Кэмпион, «Власть пса»
  • Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»

Лучшая мужская роль:

  • Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»
  • Бенедикт Камбербетч, «Власть пса»
  • Эндрю Гарфилд, «Тик-так, бум!»
  • Уилл Смит, «Король Ричард»
  • Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»

Лучшая женская роль:

  • Джессика Чэстейн, «Глаза Тэмми Фей»
  • Оливия Колман, «Потерянная дочь»
  • Пенелопа Крус, «Параллельные матери»
  • Николь Кидман, «Быть Рикардо»
  • Кристен Стюарт, «Спенсер»

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Киран Хайндс, «Белфаст»
  • Трой Котсар, «CODA: Ребенок глухих родителей»
  • Джесси Племонс, «Власть пса»
  • Дж. К. Симмонс, «Быть Рикардо»
  • Коди Смит-Макфи, «Власть пса»

Лучшая женская роль второго плана:

  • Ариана ДеБоз, «Вестсайдская история»
  • Онжаню Эллис, «Король Ричард»
  • Джесси Бакли, «Потерянная дочь»
  • Катрина Балф, «Белфаст»
  • Кирстен Данст, «Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий:

  • «Белфаст»
  • «Худший человек на свете»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Не смотрите наверх»

Лучший саундтрек:

  • «Не смотри наверх»
  • «Дюна»
  • «Власть пса»
  • «Энканто»
  • «Параллельные матери»

Лучший грим и костюмы:

  • «Аллея кошмаров»
  • «Дюна»
  • «Круэлла»
  • «Сирано»
  • «Вестсайдская история»

Лучшая операторская работа:

  • «Власть пса»
  • «Трагедия Макбета»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Дюна»
  • «Вестсайдская история»

Лучшие визуальные эффекты:

  • «Главный герой»
  • «Дюна»
  • «Не время умирать»
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец»
  • «Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший адаптированный сценарий:

  • «Власть пса»
  • «Дюна»
  • «Незнакомая дочь»
  • «CODA: Ребенок глухих родителей»
  • «Сядь за руль моей машины»

Лучший грим:

  • «Дом Gucci»
  • «Дюна»
  • «Круэлла»
  • «Поездка в Америку 2»
  • «Глаза Тэмми Фэй»

Лучший анимационный фильм:

  • «Энканто»
  • «Побег»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»

Сама церемония пройдет 27 марта в комплексе Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Она будет 94-й по счету.

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