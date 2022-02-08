Оскар 2022: все номинанты на главную кинопремию мира

В ожидании Оскара

Киноакадемия 8 февраля назвала претендентов на главную кинематографическую премию планеты - "Оскар". «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион почему-то претендует на «Оскар» сразу в 12 номинациях. и это рекорд 2022 года.

Лучший фильм:

«Белфаст»

«КОДА: Ребёнок глухих родителей»

«Не смотрите наверх»

«Сядь за руль моей машины»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

Лучший режиссёр:

Кеннет Брана, «Белфаст»

Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины»

Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»

Джейн Кэмпион, «Власть пса»

Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»

Лучшая мужская роль:

Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»

Бенедикт Камбербетч, «Власть пса»

Эндрю Гарфилд, «Тик-так, бум!»

Уилл Смит, «Король Ричард»

Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»

Лучшая женская роль:

Джессика Чэстейн, «Глаза Тэмми Фей»

Оливия Колман, «Потерянная дочь»

Пенелопа Крус, «Параллельные матери»

Николь Кидман, «Быть Рикардо»

Кристен Стюарт, «Спенсер»

Лучшая мужская роль второго плана:

Киран Хайндс, «Белфаст»

Трой Котсар, «CODA: Ребенок глухих родителей»

Джесси Племонс, «Власть пса»

Дж. К. Симмонс, «Быть Рикардо»

Коди Смит-Макфи, «Власть пса»

Лучшая женская роль второго плана:

Ариана ДеБоз, «Вестсайдская история»

Онжаню Эллис, «Король Ричард»

Джесси Бакли, «Потерянная дочь»

Катрина Балф, «Белфаст»

Кирстен Данст, «Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий:

«Белфаст»

«Худший человек на свете»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Не смотрите наверх»

Лучший саундтрек:

«Не смотри наверх»

«Дюна»

«Власть пса»

«Энканто»

«Параллельные матери»

Лучший грим и костюмы:

«Аллея кошмаров»

«Дюна»

«Круэлла»

«Сирано»

«Вестсайдская история»

Лучшая операторская работа:

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

«Аллея кошмаров»

«Дюна»

«Вестсайдская история»

Лучшие визуальные эффекты:

«Главный герой»

«Дюна»

«Не время умирать»

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

«Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший адаптированный сценарий:

«Власть пса»

«Дюна»

«Незнакомая дочь»

«CODA: Ребенок глухих родителей»

«Сядь за руль моей машины»

Лучший грим:

«Дом Gucci»

«Дюна»

«Круэлла»

«Поездка в Америку 2»

«Глаза Тэмми Фэй»

Лучший анимационный фильм:

«Энканто»

«Побег»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

Сама церемония пройдет 27 марта в комплексе Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Она будет 94-й по счету.