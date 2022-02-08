Оскар 2022: все номинанты на главную кинопремию мира
В ожидании Оскара
Киноакадемия 8 февраля назвала претендентов на главную кинематографическую премию планеты - "Оскар". «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион почему-то претендует на «Оскар» сразу в 12 номинациях. и это рекорд 2022 года.
Лучший фильм:
- «Белфаст»
- «КОДА: Ребёнок глухих родителей»
- «Не смотрите наверх»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Вестсайдская история»
Лучший режиссёр:
- Кеннет Брана, «Белфаст»
- Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
- Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
- Джейн Кэмпион, «Власть пса»
- Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»
Лучшая мужская роль:
- Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»
- Бенедикт Камбербетч, «Власть пса»
- Эндрю Гарфилд, «Тик-так, бум!»
- Уилл Смит, «Король Ричард»
- Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
Лучшая женская роль:
- Джессика Чэстейн, «Глаза Тэмми Фей»
- Оливия Колман, «Потерянная дочь»
- Пенелопа Крус, «Параллельные матери»
- Николь Кидман, «Быть Рикардо»
- Кристен Стюарт, «Спенсер»
Лучшая мужская роль второго плана:
- Киран Хайндс, «Белфаст»
- Трой Котсар, «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Джесси Племонс, «Власть пса»
- Дж. К. Симмонс, «Быть Рикардо»
- Коди Смит-Макфи, «Власть пса»
Лучшая женская роль второго плана:
- Ариана ДеБоз, «Вестсайдская история»
- Онжаню Эллис, «Король Ричард»
- Джесси Бакли, «Потерянная дочь»
- Катрина Балф, «Белфаст»
- Кирстен Данст, «Власть пса»
Лучший оригинальный сценарий:
- «Белфаст»
- «Худший человек на свете»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Не смотрите наверх»
Лучший саундтрек:
- «Не смотри наверх»
- «Дюна»
- «Власть пса»
- «Энканто»
- «Параллельные матери»
Лучший грим и костюмы:
- «Аллея кошмаров»
- «Дюна»
- «Круэлла»
- «Сирано»
- «Вестсайдская история»
Лучшая операторская работа:
- «Власть пса»
- «Трагедия Макбета»
- «Аллея кошмаров»
- «Дюна»
- «Вестсайдская история»
Лучшие визуальные эффекты:
- «Главный герой»
- «Дюна»
- «Не время умирать»
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
Лучший адаптированный сценарий:
- «Власть пса»
- «Дюна»
- «Незнакомая дочь»
- «CODA: Ребенок глухих родителей»
- «Сядь за руль моей машины»
Лучший грим:
- «Дом Gucci»
- «Дюна»
- «Круэлла»
- «Поездка в Америку 2»
- «Глаза Тэмми Фэй»
Лучший анимационный фильм:
- «Энканто»
- «Побег»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
Сама церемония пройдет 27 марта в комплексе Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Она будет 94-й по счету.
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