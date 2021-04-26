Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Оскар 2021: всі переможці церемонії

Вчера, 10:58
Переможці Оскару 2021 - фото 1
Переможці Оскару 2021 / Гетті Іміджес

У ніч з 25 на 26 квітня відбулася церемонія вручення премії "Оскар". Триумфатором церемонія стала "соціалка" Хлої Джао "Земля кочовиків" з Френсіс Макдорманд, хто отримав решту нагород - читайте на БЕЗ ТАБУ.

У 2021 році в Голлівуді роздали 23 золоті статуетки.

Оскар 2021 - все переможці

  • Найкращий актор - Ентоні Хопкінс ("батько")
  • Найкраща актриса - Френсіс МакДорманд ("Земля кочовиків")
  • Найкращий фільм - "Земля кочовиків"
  • Найкращий оригінальний сценарій - Еміральд Феннел ("Дівчина, що подає надії")
  • Найкращий адаптований сценарій - Крістофер Хемптон "Батько"
  • Найкращий фільм іноземною мовою - "Ще по одній"
  • Найкращий актор другого плану - Деніел Калуя ("Юда і чорний Месія")
  • Найкращий грим і зачіски - "Ма Рейні: мати блюзу"
  • Найкращий костюм - "Ма Рейні: мати блюзу"
  • Найкращий режисер - Хлоя Чжао "Земля кочовиків"
  • Найкращий звук - "Звук металу"
  • Найкращий короткометражний фільм - "Два далеких незнайомця"
  • Найкращий анімаційний фільм - "Душа"
  • Найкращий короткометражний документальний фільм - "Коллетт"
  • Найкращий повнометражний документальний фільм - "Мій учитель-восьминіг"
  • Найкращі візуальні ефекти - "Тенет"
  • Найкраща актриса другого плану - Юн Йо-джон ("Мінарі")
  • Найкраща робота художника-постановника - "Манк"
  • Найкраща операторська робота - "Манк"
  • Найкращий монтаж - "Звук металу"
  • Найкраща музика до фільму - "Душа"
  • Найкращий саундтрек - Fight For You ("Юда і чорний Месія")
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Энтони Хопкинс Кино Оскар 2021
Другое на тему
Науковець Кива - фото 1
Психопат Кива отримав науковий ступінь - як так сталося
Вчера, 20:07
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
Вчера, 12:04
Хатинка, у якій таємно відпочиває Артурчик - фото 1
У соратника Порошенка знайшли таємну віллу в Іспанії
23 апреля, 09:18
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Чернобыль сейчас - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
Вчера, 18:20
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
Вчера, 12:04
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30