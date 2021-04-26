Оскар 2021: всі переможці церемонії

Переможці Оскару 2021 / Гетті Іміджес

У ніч з 25 на 26 квітня відбулася церемонія вручення премії "Оскар". Триумфатором церемонія стала "соціалка" Хлої Джао "Земля кочовиків" з Френсіс Макдорманд, хто отримав решту нагород - читайте на БЕЗ ТАБУ.

У 2021 році в Голлівуді роздали 23 золоті статуетки.

Оскар 2021 - все переможці