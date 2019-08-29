Осенняя Испания: пофестивалим?

Какие фестивали в Испании стоит посетить?

Отдых в Испании — сродни круглосуточному празднику. В какой регион страны вы бы ни отправились, там гарантированно будет вкусно, живописно и очень динамично.

Колоритно, комфортно, выгодно

Осень отличное время, чтобы поближе познакомиться с Испанией и ее колоритными традициями. Существует мнение, что на популярных побережьях Коста-Брава и Коста-Дорада чрезмерно жарко. На самом деле климат здесь мягкий, море прохладное за счет атлантических течений.

В сентябре-октябре в этих регионах будет особенно комфортно наслаждаться отдыхом на просторных песчаных пляжах и в каменистых бухтах. Чтобы путешествие было еще и выгодным, стоит купить горящий тур от Coral Travel. На самостоятельное посещение испанских курортов придется потратить намного больше денег.

Составляем развлекательную программу

Чем же заняться осенью в Испании помимо наслаждения пляжным отдыхом и местной кухней? Первый вариант — отправиться на экскурсию. Удивительных локаций здесь много и каждая гарантированно запомнится на всю жизнь. Также можно поехать в Барселону, на гору Монтсеррат, в Жирону и другие города (в зависимости от региона размещения).

Еще один интересный пункт испанской программы — разнообразные фестивали.

Вот самые примечательные из них:

"Томатина" (la Tomatina). Это феерический фестиваль спелых томатов, который проходит в последнюю среду августа в городке Буньоль. Во время мероприятия улицы населенного пункта превращаются в "кровавое" месиво, люди от души веселятся, устраивая бои помидорами. Также в программе — массовое приготовление паэльи, различные шоу-номера. Добраться до Буньоля можно из Барселоны, Мадрида, Валенсии. Стоимость участия в фестивале — около 10 евро;

День Каталонии. Ежегодно с размахом отмечается 11 сентября. Основное место праздника — конечно, Барселона. Но увеселительные мероприятия проходят в каждом городке Каталонии. Ярмарки, концерты, праздничные шествия, спортивные и гастрономические шоу — скучно точно не будет;

фестиваль шафрана. С 1963 г. ежегодно проходит в последние выходные октября неподалеку от Толедо. Шафран — самая дорогая и ароматная пряность в мире. Город Консуэгра, расположенный в 60 км от столицы провинции, находится в самом центре обширных плантаций этого растения. Фестиваль шафрана — прекрасный повод посетить Толедо, насладиться местными едой, напитками и интересной шоу-программой;

фестиваль Feira Franca. Проходит в первые выходные сентября в городке Понтеведра. Старинные костюмы, оригинальная кухня, различные мастер-классы, соревнования, где определяют лучшего игрока на волынке, — на этом фестивале будет интересно тем, кто является поклонником средневековой культуры.

Найти развлечения в разных провинциях Испании совсем несложно. Вы можете посетить масштабные фестивали, местные увеселительные мероприятия, музыкальные ивенты. Обязательно побывайте на шоу фламенко, концерте испанской гитары. Невероятные впечатления и море восхитительных эмоций гарантированы!