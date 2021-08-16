Оригінал Конституції Пилипа Орлика та булава Мазепи виставили у Святій Софії

Урядовці та реліквії / Мінкульт

До України вперше прибув оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика. Побачити цей документ, а також булаву гетьмана Івана Мазепи можна на виставці «Раритети Української козацької держави – Гетьманщини XVII-XVIII ст.: До 30-річчя Незалежності України».

16 серпня в Національному заповіднику «Софія Київська» урочисто відкрили виставку з легендарними реліківіями.

«До нас прибули два унікальні раритети – це булава Івана Мазепи, яка потім належала Пилипу Орлику, за переказами. І ще один унікальний документ, який вперше покинув межі Швеції, – це Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Це перша у світі Конституція. Потім були – американська, польська та інші», - сказала генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська.

Крім цих раритетів, представлені і п’ять універсалів 1687-1702 років, виданих у Батурині гетьманом Іваном Мазепою, з Інституту рукопису Національної бібліотеки ім. Вернадського, а також клейнод Івана Мазепи, який дає нам тяглість від гетьманської України до Української Народної Республіки.

На відкритті вставки виступали також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, а також міністр культури Ткаченко.

Виставка відкриється для широкого огляду 17 серпня і триватиме до 14 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, в Україну з ініціативи Президента Володимира Зеленського для тимчасового експонування в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності доправили оригінал Конституції Пилипа Орлика, документ експонуватимуть у Софійському соборі в Києві. Конституція Пилипа Орлика (1710 рік) прибула в Україну вперше за 311 років з часу свого створення.

Документ вважається однією з перших конституцій Європи і фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю, що було великим кроком уперед у політичній думці того часу.

Перша українська Конституція була ухвалена на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках: українською та латинською мовами та має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі.