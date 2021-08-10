Оригінал Конституції Пилипа Орлика прибув до України

Конституція Пилипа Орлика - пам'ятка права та частина історії України / АрміяInform

10 серпня в Україну вперше за 311 років доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу", представник Верховної Ради у Конституційному Суді України Ольга Совгиря. "Очікуємо на експонування до Дня Незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у парламенті та Офісі Президента. Третя копія буде передана в Конституційний Суд після його реформування", - написала Совгиря у фейсбуці.

Конституція Пилипа Орлика експонуватиметься з 16 серпня по 14 листопада в Софійському соборі. Подивитися на неї зможуть всі охочі.

Як раніше повідомляв Дмитро Кулеба, Міністерство закордонних справ України звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності.

Переговори були складними - шведи на бажали розлучатися з реліквією. Спочатку пропонувалося копія Конституції, однак, українська сторона хотіла лише оригінал, який ніколи не був в Україні.

Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом. Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.