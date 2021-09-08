Орехово-шоколадная паста: полезный десерт для сладкоежек от VIVO

Какое чаепитие и перекус обходится без сладкого десерта? Приятно намазать на хрустящий хлеб ароматную орехово-шоколадную пасту, но еще лучше отведать продукт, который несет в себе только пользу!

Качественные сладости от ВИВО — это новинка, которая подходит всей семье. Ни грамма вредных веществ и трансжиров, минимум сахара и много энергии — шоколадная паста имеет незабываемый вкус и аромат.

А что в составе?

Как и вся продукция VIVO, паста имеет полностью натуральный состав и включает только отборные, свежие ингредиенты:

Фундук. Перемолотые ядра составляют 60% сладкого десерта, что в 4 раза больше по сравнению с аналогами, доступными в магазинах.

Какао-бобы лучших сортов, перетертые с орехами — 23% от общей массы, почти как в хорошем дорогом шоколаде.

Специально обработанный, карамелизованный сахар — 17% или в 3 раза меньше, чем в привычном сладком десерте.

Паста от VIVO запоминается нежнейшей текстурой, которую обеспечивает натуральное масло какао. Оно не расслаивается, не крошится и не горчит, придавая десерту сладковатые, утонченный нотки и неповторимый аромат.

Орехово-шоколадная паста, от которой невозможно отказаться

Заботясь о здоровье каждого потребителя, производитель исключил из состава фирменной сладости любые посторонние добавки:

Гидрогенизированные жиры и дешевое пальмовое масло.

Сухое молоко и лактозу, противопоказанные людям с их непереносимостью.

Соевый лецитин.

Крахмал, красители и ароматизаторы.

В одной порции пасты содержится всего пол чайной ложки сахара, что позволяет употреблять ее даже тем, кто придерживается диеты. Десерт полезен и детям – какао-бобы и орехи дарят энергию, а минимум сахара не вредит состоянию зубов. Отсутствие добавок позволяет лакомиться пастой даже аллергикам и людям с чувствительным пищеварением, превращая обычный перекус в маленький праздник.

4 рецепта для одной баночки пасты

Десерт от VIVO придется по вкусу тем, кто любит разнообразие. Паста подойдет для привычных и праздничных блюд:

В качестве намазки на свежий хлеб и круассан.

Как добавка к блинчикам.

Вместо крема к пирожным и тортам.

В качестве альтернативы шоколадным конфетам.

Желающие могут выбрать баночку весом 190 г (10 порций) или 300 г (15 порций), и заказать любимый продукт на официальном сайте производителя. На данный момент действуют скидки.