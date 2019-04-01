Опрос: За кого будете голосовать во втором туре
Выбор есть? / Слово и дело
Редакция Без Табу проводит свой собственный второй тур президентский выборов до самого второго тура.
31 марта 2019 в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины. Хотя ЦИК еще не огласил финальные результаты, с большой долей вероятности можно говорить, что во второй тур вышли комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
За Зеленского отдали свои голоса более 30%, за Порошенко – менее 17%. Третье место с 13+% заняла Юлия Тимошенко, которая, похоже, останется за бортом второго тура.
Второй тур состоится 21 апреля 2019 и редакция Без Табу задается новым вопросов – кто из кандидатов наиболее достоит вашего голоса в этот раз?
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