Опрос: Сделала ли Украина выводы из катастрофы на ЧАЭС

33 года назад жизнь украинцев изменилась навсегда / Getty Images

26 апреля 33 года на ЧАЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Сделала ли Украина выводы и каково будущее ядерной энергетики?

Спустя три десятилетия Украины при поддержке международных доноров установила над злополучным 4-м реактором. Некоторые страны, такие как Германия, приняли решение полностью отказаться от атомной энергетики и развивать “зеленую” энергетику. Другие государства - Беларусь и Украины в их числе - по-прежнему делают ставку на "мирный атом".

Два президента и советское наследие, 26.04.2017 / Getty Images

До сих пор не совсем ясно - сделаны необходимые воводы, чтобы избежать возможного повторения трагедии?

Сайт Без Табу, интересуется мнением наших читателей, сделала ли Украина выводы из трагедии на ЧАЭС:

Итак, сделала ли Украина выводы из катастрофы на ЧАЭС?