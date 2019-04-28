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Опрос: Сделала ли Украина выводы из катастрофы на ЧАЭС

28 апреля, 10:55
33 года назад жизнь украинцев изменилась навсегда - фото 1
33 года назад жизнь украинцев изменилась навсегда / Getty Images

26 апреля 33 года на ЧАЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Сделала ли Украина выводы и каково будущее ядерной энергетики?

Спустя три десятилетия Украины при поддержке международных доноров установила над злополучным 4-м реактором. Некоторые страны, такие как Германия, приняли решение полностью отказаться от атомной энергетики и развивать “зеленую” энергетику. Другие государства - Беларусь и Украины в их числе - по-прежнему делают ставку на "мирный атом".

Два президента и советское наследие - фото 44027

Два президента и советское наследие, 26.04.2017 / Getty Images

До сих пор не совсем ясно - сделаны необходимые воводы, чтобы избежать возможного повторения трагедии?

Анатомія катастрофи. Чи стала аварія на ЧАЕС уроком для українських можновладців

Сайт Без Табу, интересуется мнением наших читателей, сделала ли Украина выводы из трагедии на ЧАЭС:

Итак, сделала ли Украина выводы из катастрофы на ЧАЭС?

 
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