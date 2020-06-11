Опрос: Нужно ли Украине возвращать карантин?

Новая реальность / Офис президента

Украина потихоньку выходит из карантина – открываются офисы и торговые центры, снимаются ограничения. При этом динамика распространения коронавируса в стране остается тревожной.

Относительно низкие цифры заболевших и умерших от COVID-19 (а как иначе, если тестирование фактически саботируется) людей снизили бдительность, также многие просто устали от невидимой опасности, карантина и изнурительного сидения дома. При этом для многих выход с карантина был критически важен, ведь так люди могли вернуться к работе и вновь зарабатывать деньги на жизнь, ведь скудные запасы за три месяца истощились, а финансовой подушки, чтобы спокойно сидеть дома и ни о чем не переживать, у подавляющего украинцев нет.

Сейчас Украина ввела адаптивный карантин, который в наших условиях фактически означает формальность и всеобщий «игнор». Чем это может закончиться – догадаться не сложно, ведь коронавирус никуда не ушел. В связи с этим возникает вопрос – нужно ли возвращать карантин и какие могут возникнуть риски, если этого не случится.