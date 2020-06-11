Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Опрос: Нужно ли Украине возвращать карантин?

12:05
Новая реальность - фото 1
Новая реальность / Офис президента

Украина потихоньку выходит из карантина – открываются офисы и торговые центры, снимаются ограничения. При этом динамика распространения коронавируса в стране остается тревожной.

Относительно низкие цифры заболевших и умерших от COVID-19 (а как иначе, если тестирование фактически саботируется) людей снизили бдительность, также многие просто устали от невидимой опасности, карантина и изнурительного сидения дома. При этом для многих выход с карантина был критически важен, ведь так люди могли вернуться к работе и вновь зарабатывать деньги на жизнь, ведь скудные запасы за три месяца истощились, а финансовой подушки, чтобы спокойно сидеть дома и ни о чем не переживать, у подавляющего украинцев нет.

Адаптивный карантин и плато - в Украине зафиксировали антирекорд заражений коронавирусом

Сейчас Украина ввела адаптивный карантин, который в наших условиях фактически означает формальность и всеобщий «игнор». Чем это может закончиться – догадаться не сложно, ведь коронавирус никуда не ушел. В связи с этим возникает вопрос – нужно ли возвращать карантин и какие могут возникнуть риски, если этого не случится.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Опросы Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина Опитування
Другое на тему
Распространение коронавируса никак не могут контролировать - фото 1
В Киеве постоянно фиксируют рост самых опасных для общества заражений коронавирусом
12:40
Европейские политики вычислили российские фейки - фото 1
Россию и Китай назвали главными распространителями фейков о коронавирусе
12:00
Буймистер безумствует - фото 1
Нужно просто напечатать деньги: "Слуги народа" предложили Зеленскому добить экономику
10:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
09 июня, 16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00