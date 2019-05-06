Владимир Зеленский Авария Sukhoi Superjet 100 Игра Престолов Холостяк 9 война на Донбассе

Опрос: Нужен ли Украине праздник 9 мая?

14:30
Этот день победы? - фото 1
Этот день победы?

8 мая 1945 нацистская Германия капитулировала – во всем мире этот день отмечается как дата окончания Второй мировой войны в Европе. Везде, кроме бывшего СССР. Из-за разницы во времени и прихоти Сталина об отдельной капитуляции нацистов – в СССР днем победы считается 9 мая.

При жизни самого Сталина 9 мая праздником не было. Лишь в 1965 году его стали отмечать как большое и помпезное событие – праздник, но со слезами на глазах. Другое дело в современной России – за время правления Путина 9 мая практически утратило человеческие черты и превратилось в «победобесие» - праздник российской военщины и готовности вновь принести себя в жертву.

Ключевой фразой этого стали слова Путина – «Можем повторить». Их, не думая, повторяют многие современные россияне – от маленьких детей, до взрослых. При этом почему-то уже не вспоминают ту огромную цену, которую заплатил Советский Союз за это победу, что Сталин изначально был союзником Гитлера, а также, что из-за бездарности сталинского командования абсолютно зря погибли миллионы людей, пытавшиеся в угоду тирану завалить своими телами врага там, где часто достаточно было просто ударить противнику во фланг.

В Украине 9 мая давно приватизировали различные ватные силы и явные или скрытные агенты Кремля. Именно они, спекулируя памятью победителей нацизма, устраивают победобесные шествия с ряжеными ветеранами под названием «Бессмертный полк». К сожалению, далеко не все в Украине сейчас понимают, что ими пытаются манипулировать сторонники «русского мира», потому идеи о переносе Дня победы с 9 мая на 8 мая и переформатирование его из «праздника» в день памяти и примирения, встречаются в штыки. Тем не менее, этот вопрос очень важен и его необходимо решить.

В связи с этим редакция Без Табу предлагает читателям выразить свое мнение относительно того, нужен ли Украине праздник 9 мая?

Нужен ли Украине праздник 9 мая?

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Опросы Победобесие Вторая мировая война История праздник Иосиф Сталин Новости Украина Опитування
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Суд продолжил арест активов Коломойского - фото 1
Суд продлил арест активов Коломойского
14:30
Полторак отчитается перед Зеленским - фото 1
Полторак отчитается перед Зеленским
13:30
НАБУ завершило дело против Труханова - фото 1
НАБУ завершило дело против Труханова
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...