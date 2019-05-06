Опрос: Нужен ли Украине праздник 9 мая?

Этот день победы?

8 мая 1945 нацистская Германия капитулировала – во всем мире этот день отмечается как дата окончания Второй мировой войны в Европе. Везде, кроме бывшего СССР. Из-за разницы во времени и прихоти Сталина об отдельной капитуляции нацистов – в СССР днем победы считается 9 мая.

При жизни самого Сталина 9 мая праздником не было. Лишь в 1965 году его стали отмечать как большое и помпезное событие – праздник, но со слезами на глазах. Другое дело в современной России – за время правления Путина 9 мая практически утратило человеческие черты и превратилось в «победобесие» - праздник российской военщины и готовности вновь принести себя в жертву.

Ключевой фразой этого стали слова Путина – «Можем повторить». Их, не думая, повторяют многие современные россияне – от маленьких детей, до взрослых. При этом почему-то уже не вспоминают ту огромную цену, которую заплатил Советский Союз за это победу, что Сталин изначально был союзником Гитлера, а также, что из-за бездарности сталинского командования абсолютно зря погибли миллионы людей, пытавшиеся в угоду тирану завалить своими телами врага там, где часто достаточно было просто ударить противнику во фланг.

В Украине 9 мая давно приватизировали различные ватные силы и явные или скрытные агенты Кремля. Именно они, спекулируя памятью победителей нацизма, устраивают победобесные шествия с ряжеными ветеранами под названием «Бессмертный полк». К сожалению, далеко не все в Украине сейчас понимают, что ими пытаются манипулировать сторонники «русского мира», потому идеи о переносе Дня победы с 9 мая на 8 мая и переформатирование его из «праздника» в день памяти и примирения, встречаются в штыки. Тем не менее, этот вопрос очень важен и его необходимо решить.

В связи с этим редакция Без Табу предлагает читателям выразить свое мнение относительно того, нужен ли Украине праздник 9 мая?

Нужен ли Украине праздник 9 мая?