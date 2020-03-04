Опрос: Как вы оцениваете работу правительства Гончарука

Гончарук откланялся / 24 Канал

В среду, 4 марта, стало историей правительство Алексея Гончарука. Президент попросил дать оценку его работе.

353 голосами Гончарук и его Камин был отправлен в отставку. Президент Зеленский, произнося речь-прощание со своим первым премьером, отметил, что это самый лучший Кабмин в истории Украины.

Сам Гончарук с ним солидаризировался, однако депутаты от оппозиции не совсем был согласны, потому возникла необходимость дать оценку 6 месяцам работы правительства.