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Опрос: Как вы оцениваете работу правительства Гончарука

17:18
Гончарук откланялся - фото 1
Гончарук откланялся / 24 Канал

В среду, 4 марта, стало историей правительство Алексея Гончарука. Президент попросил дать оценку его работе.

353 голосами Гончарук и его Камин был отправлен в отставку. Президент Зеленский, произнося речь-прощание со своим первым премьером, отметил, что это самый лучший Кабмин в истории Украины.

Сам Гончарук с ним солидаризировался, однако депутаты от оппозиции не совсем был согласны, потому возникла необходимость дать оценку 6 месяцам работы правительства.

 
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