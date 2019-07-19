Оно-2: Дата выхода и трейлер экранизации Стивена Кинга

Оно-2: Звезды повзрослели и готовы к премьере

Состоялась премьера трейлера долгожданного продолжения культового ужастика "Оно" по Стивену Кингу, а также названа дата премьеры самого ожидаемого ужастика года.

Итак, вторая часть ужастика "Оно" выйдет 5 сентября 2019.

Сюжет продолжения известен всем фанатам Стивена Кинга - спустя 27 лет после событий первой части злов в обличии клоуна Пеннивайза вернулось. Остановить это чудовище могут лишь члены "клуба неудачников", однако за это время команда друзей оказалась разлучена. Чтобы победить Пеннивайза друзьям нужно собраться вновь и, поборов свои самые больши страхи, отправить клоуна в небытие.

Оно-2 - смотреть трейлер фильм онлайн:

Фильм Андреса Мускетти, вышедший в 2017, не таил никаких особых загадок, однако стал хитом, собрав шикарную кассу и получив культовый статус. Это позволило не опустить планку во второй части и пригласить на главные роли звезд первой величины. Так в проекте оказались Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой, а Пеннивайза вновь сыграет инфернальный Билл Скарсгард.

Также в "Оно-2" сыграют комик Билл Хейдер (Барри), Джеймс Рэнсон, Финн Вулфард (Очень странные дела) и даже небольшую роль получит режиссер Ксавье Долан.