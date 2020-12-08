Онлайн-квесты - новый способ развлечения на карантине

Онлайн-квест – отличный способ разнообразить свои будни во время карантина. Обычные квест-комнаты закрыты, зато виртуальные доступны без ограничений. Скучно не будет – жанры, сюжеты любые, игровой процесс динамичный, участники общаются через Зум.

Особенности онлайн-квестов

Удаленные квесты реализуются с применением всем знакомых технологий связи. Территориальная близость участников не обязательна – они могут находиться где угодно, главное – наличие планшета, смартфона либо ноутбука с доступом в интернет. Квесты проводятся с применением специальных систем по созданию заданий, подсказок и выведению ответов на экраны устройств участников. В общем, все продумано таким образом, чтобы создать максимально точную имитацию игры.

В каждом квесте до 15 уровней, они объединяются одним сценарием. На прохождение игры уходит 1-2 часа, иногда встречаются более длительные "забеги". Чтобы принять участие в онлайн-квесте, вам нужно выбрать тематический портал, игру, пройти регистрацию и присоединиться к команде в удобное время. Обратите внимание – мероприятия организуются в заданные временные интервалы, обычно около 20.00 и 21.00. Основная часть событий проходит в выходные и по пятницам.

Этапы прохождения

Квест-комнаты онлайн предлагают последовательность заданий, в ходе выполнения которых нужно будет найти ответы на поставленные вопросы. Можно не только подключать коллективный разум, но и использовать гугл, гугл-карты, панорамы.

На выполнение каждого задания отводится определенное время. Если участники не решат его, будет предоставлен перечень подсказок.



Задания в онлайн-квестах очень разные – это анаграммы, ребусы, азбуки, цифры, музыкальные, видео загадки, пр.



Победителем будет та команда, которая решить поставленные задачи и даст корректные ответы на вопросы быстрее других участников.

Важно знать

При заказе онлайн-квеста вы бронируете интересующую программу, заданное число участников, время. Обязательно нужно будет внести предоплату, остаток суммы можно будет отдать уже после мероприятия.

Сложная подготовка не нужна – поставьте на устройство Zoom, настройте звук, убедитесь, что все правильно работает. За 5 минут до начала игры на электронную почту придет ссылка – переходите по ней и играйте. Уровень сложности квеста, сюжет, тематика, направление могут быть самыми разными. Читайте описания и выбирайте.