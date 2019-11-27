"Омбудсменом" Крыма стала мать ватных певичек ANNA MARIA

Ларису Опанасюк назначили "омбудсменом" Крыма

В среду, 27 ноября, российские террористы объявили о том, что в оккупированном ими Крыму появился новый "уполномоченный по правам человека". Следить за соблюдением того, что русским в принципе неведомо, будет пособница Кремля Лариса Опанасюк, мамашка участниц нацотбора на Евровидение-2019.

Кандидатуру Опанасюк согласовала омбудсмен России Татьяна Москалькова. Ранее предавшая Украину "чиновница" была "вице-премьером" администрации оккупированного полуострова.

Лариса Опанасюк считалась близкой соратницей Сергея Аксенова, а в начале ноября "парламент" Крыма принял ее заявление об отставке. После этого террористка пошла "на повышение".

Ватница и ненавидящая Украину злоумышленница переметнулась в "правительство" оккупантов в 2014-м году. До захвата Крыма она работала в Совете министров Крыма.

Муж Опанасюк Александр является фигурантом уголовного дела о государственной измене, поскольку был "судьей Верховного суда Крыма" и выносил заведомо неправомерные решения именем России.

Новая "омбудсмен" находится под санкциями нашей страны с 2016-го года. Ее также внесли в чистилище сайта "Миротворец".

Примечательно, что в Украине на назначение "уполномоченной по правам человека" уже отреагировали. Татьяна Денисова заявила, что ее полномочия как уполномоченной Верховной Рады по правам человека распространяются в том числе и на Крым. Так что фейковые назначения Опанасюк или любых других оккупантов и коллаборантов являются юридически ничтожными.

Как известно, после оккупации украинского полуострова ситуация с правами человека в Крыму резко усугубилась. Террористы начали этнические чистки крымских татар, а также преследования не поддерживающих нахождение российских войск на нашей территории граждан.