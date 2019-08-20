Сепарши ANNA MARIA поедут в Россию на фестиваль представлять Украину

ANNA MARIA поперлись в Россию

Дочки предавших родину террористов продолжают прислуживать Путину и его пропагандистам и доказывать реальность мифов о "братских народах". Дуэт ANNA MARIA собрался выступать от имени Украины на дичь-фестивале "Новая волна", который проводят в Сочи.

Одиозные певички ртом написали о "прорыве" в своей карьере на своей странице в Instagram.

Согласно сообщению, ватные сестры Опанасюк решили во что бы то ни стало представить Украину на международном конкурсе. Поскольку пробиться на Евровидение у них не получилось в виду политического скандала, артистки решили пойти по пути наименьшего сопротивления - отправиться в Сочи, куда от нашей страны, разумеется, едут лишь ватники.

При этом родственницы предателей попытались упредить волну негодования в комментариях, попытавшись преподнести "Новую волну" как не российский, а международный фестиваль.

"Друзья!В этом году мы представляем Украину на Международном конкурсе "Новая волна".Всего приехали участники из 13 стран - Италия, Куба, Азербайджан, Армения, Россия, Албания, Латвия, США, Молдова, Испания... Мы хотим показать, что Украина - лучшая!", - написали представители ANNA MARIA в соцсети.

Впрочем, избежать последствий у Анны и Марии Опанасюк не получилось. В комментариях к постам им в жесткой форме желают назад в Украину не возвращаться.

К слову, кроме ANNA MARIA на сцену в Сочи выйдет еще один наш гражданин - уроженец Донецка Тарас Присяжнюк, который отметился на шоу "Голос Країни", после чего укатил в рашку радовать оккупантов.