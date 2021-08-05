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Олімпіада 2020: Людмила Лузан здобула Україні 12-у медаль

09:41
Людмила Лузан - фото 1
Людмила Лузан / НОК

У четвер, 5 серпня, на Олімпіаді в Токіо українка Людмила Лузан здобула "бронзу" у веслуванні на байдарках і каное. Це 12-а медаль для України.

24-річна Лузан фінішувала третьою у дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції з результатом 47,034 секунди.

Вона обійшла на 0,082 секунди польську спортсменку і чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.

Золоту медаль завоювала американка Невін Харрісон, другою прийшла до фінішу Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.

Олімпіада 2020: Людмила Лузан здобула Україні 12-у медаль - фото 208766

Жіноча програма у каное-спринті є дебютною у програмі на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо.

Для України Людмила Лузан, яка завтра виступить ще й у змаганні двійок на дистанції 500 метрів, здобула 12-ту нагороду. Це вже дев'ята бронза в активі української команди, також є одне золото та два срібла.

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Олімпіада 2020 Новини Спорт Людмила Лузан
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