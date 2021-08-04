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Олімпіада 2020: Ірина Коляденко приносить Україні четверту медаль за годину

15:24
Ірина Коляденко - фото 1
Ірина Коляденко / НОК

Медальний врожай 4 серпня для України продовжила борчиня Ірина Коляденко.

Українка напередодні дійшла до півфіналу Олімпіади в Токіо в категорії до 62 кг і отримала право посперечатися за бронзу з переможницею втішних сутичок Анастасією Григор'євою з Латвії, яка на піку кар'єри двічі брала бронзу на чемпіонатах світу.

Коляденко пасивно почала сутичку і подарувала один бал суперниці. Це мобілізувало українку - Ірина тут же видавила Григор'єву за межі килима і зрівняла рахунок.

За 2 хвилини до кінця сутички Коляденко заробила ще один бал після проходу в ноги, а потім після успішної контратаки збільшила перевагу до двох балів.

3:1 - Ірина Коляденко приносить Україні 11-у медаль на Олімпійських іграх в Токіо і повторює успіх Алли Черкасової та підтримує почин Жана Беленюка, Парвіса Насібова та дуету Федина - Сачвчук.

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ЮА-Футбол
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