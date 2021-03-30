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Окупанти дали 12 років колонії українській пенсіонерці за "шпигунство"

09:05
У Севастополі відбувається беззаконня - фото 1
У Севастополі відбувається беззаконня

Так званий "Суд" окупантів у Севастополі вчинив злочин - росіяни незаконно засудили громадянку Україну до 12 років колонії.

Її попри закони визнали винною в "державній зраді" та звинуватили у співпраці з українською військовою розвідкою.

Жінку звати Галина Павлівна Довгопола, вона 1955 року народження, є місцевою мешканкою - народилася у Бахчисараї.

За статтею про держзраду їй призначили 12 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Вирок був винесений 24 березня. Розгляд кримінальної справи окупанти проводили в закритому режимі.

Суть звинувачень в суді виклали в такий спосіб:

Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время — то есть, сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации.

З 2014 року українська територія - півострів Крим - перебуває під російською окупацією. Росіяни фактично тримають у заручниках майже 2 мільйони громадян України.

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