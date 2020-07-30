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Окружной админсуд открыл дело о запрете партии террориста Шария

Вчера, 23:00
ОАСК будет рассматривать дело о запрете партии Шария - фото 1
ОАСК будет рассматривать дело о запрете партии Шария

В четверг, 30 июля, в Окружном административном суде Украины приняли к рассмотрению иск патриотов к министерству юстиции, касающийся деятельности в Украине политического проекта Кремля под названием "Партия Шария".

Как заявили в пресс-центре зашкваренного ОАСК, сегодня в ведомстве решили открыть производство о запрете наносящей вред Украине политсиле пропагандиста Анатолия Шария.

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"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - подчеркнули служители Фемиды.

Соответствующий иск в судебном ведомстве получили неделю назад. С тех пор представители третьей власти решали, что делать с обращением

Напомним, впервые партия Шария заявила о себе в 2019 году во время выборов в Раду. Тогда каким-то невероятным образом пособнику РФ в информационной войне удалось через суд доказать совершенно абсурдный факт своего проживания в Украине в течение пяти последних лет, тогда как его в принципе не было на территории страны.

Примечательно, что уже на следующий день после возникших акций протеста против реванша рыгов в Киеве ЦИК уже пошла на попятную. Пройти в парламент представителям антиукраинской партии так и не удалось.

На данный момент вся деятельность политсилы сводится к организованным акциям протеста против Петра Порошенко и Владимира Зеленского, вбросам фейков и деятельности в интересах Кремля.

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