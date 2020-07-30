Окружной админсуд открыл дело о запрете партии террориста Шария

ОАСК будет рассматривать дело о запрете партии Шария

В четверг, 30 июля, в Окружном административном суде Украины приняли к рассмотрению иск патриотов к министерству юстиции, касающийся деятельности в Украине политического проекта Кремля под названием "Партия Шария".

Как заявили в пресс-центре зашкваренного ОАСК, сегодня в ведомстве решили открыть производство о запрете наносящей вред Украине политсиле пропагандиста Анатолия Шария.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - подчеркнули служители Фемиды.

Соответствующий иск в судебном ведомстве получили неделю назад. С тех пор представители третьей власти решали, что делать с обращением

Напомним, впервые партия Шария заявила о себе в 2019 году во время выборов в Раду. Тогда каким-то невероятным образом пособнику РФ в информационной войне удалось через суд доказать совершенно абсурдный факт своего проживания в Украине в течение пяти последних лет, тогда как его в принципе не было на территории страны.

Примечательно, что уже на следующий день после возникших акций протеста против реванша рыгов в Киеве ЦИК уже пошла на попятную. Пройти в парламент представителям антиукраинской партии так и не удалось.

На данный момент вся деятельность политсилы сводится к организованным акциям протеста против Петра Порошенко и Владимира Зеленского, вбросам фейков и деятельности в интересах Кремля.