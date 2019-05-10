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Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом

10 мая, 12:00
Геноцид крымскотатарского народа - преступление без срока давности - фото 1
Геноцид крымскотатарского народа - преступление без срока давности

Еще одно государства признало насильственную депортацию крымскотатарского народа в 1944 году актом геноцида.

Такое решение 9 мая 2019 принял Сейм Латвии к 75-годовщине депортации.

В заявлении латвийских парламентариев говорится о том, что в ряде исторических источников говорится о целенаправленном геноциде властями СССР многих народов и этнических групп, живущих в Советском Союзе. Среди таких этнических групп были и крымские татары. Геноцид провели для того, чтобы уничтожить их культуру, социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова, и чтобы выжить их с исторической родины.

В сейме также напомнили, что пять лет назад Россия аннексировала украинский Крым. Парламент Латвии осуждает продолжающуюся политику РФ по угнетения и насилия относительно крымских татар в оккупированном Крыму.

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"Те крымские татары, которые отказываются принимать российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им отказывают в доступе к образованию, медицинскому обслуживанию, возможности использования родного языка, развитий традиций и культуры. Невозможно представить, чтобы крымские татары во второй раз за 75 лет подвергались жестоким репрессиям, преследованиям и были вынуждены покинуть свою родину. Вызывает беспокойство, что история может повториться", - отметил глава парламентского комитета по иностранным делам Рихардс Колс.

Сейм Латвии также призвал международное сообщество и институты провести дни памяти депортации крымских татар, которая случилсь 75 лет назад, и следить за сегодняшними событиями в аннексированном Крыму. "Однако, осознавая всю серьезность этого заявления, мы говорим правильные слова - 75 лет депортации и продолжительного террора советской властью сегодня воспринимаются как геноцид", - сказал Колс.

Напомним, в 1944 году с 18 по 20 мая по указке Сталина были депортированы из Крыма более 190 тысяч крымских татар. 75 лет спустя наследники Сталина в лице новых русских властей ведут схожую политику. Она осуждается мировым сообществом, однако в РФ на это не обращают вгнимания.

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