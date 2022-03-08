Оккупанти блокують та атакують гуманітарні "коридори"

Мільйони українців фактично опинилися в заручниках у росіян / Харківська ОДА

У штабі операції Об’єднаних сил заявляють, що російські війська розпочали атаку у напрямку гуманітарного коридору в Маріуполі.

«Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо. Проте, окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Запорізькій ОВА повідомили, що із Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, а також відправлено гуманітарний вантаж.

Евакуація цивільного населення 8 березня відбувається в Сумах після того, як в уряді України повідомили про погодження з російською стороною гуманітарного коридору для цього напрямку. Проте, там також є складності через підступність російських окупантів.

На Київщині російська армія перешкоджає евакуації цивільного населення та доставці гуманітарної допомоги, заявив голова ОДА Олексій Кулеба.

За його словами, проблеми з вивезенням місцевих жителів спостерігаються у Бучанському районі (Макарів, Ірпінь, Гостомель), де вогонь ведеться по житлових будинках і цивільному населенню.

«Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші», – наголошує очільник Київської ОДА.

Проблеми з доставкою гуманітарної допомоги стосуються Вишгородського району. За словами Олексія Кулеби, Поліська, Димерська та Іванківська громади перебувають зараз на межі гуманітарної катастрофи.

Напередодні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про необхідність забезпечення евакуацію мирних жителів Маріуполя, які «потрапили у пастку російського штурму».

Організація наголошує, що містяни кілька днів не мають доступу до водопроводу, електрики, тепла і належного зв’язку, «живучи під постійною загрозою російських бомбардувань».

«І російським, і українським силам треба вжити необхідних кроків, щоб дозволити мирним жителям безпечно залишити місто і забезпечити задоволення основних потреб цивільних осіб», – заявив дослідник криз та конфліктів HRW Джонатан Педно.

Він додав, що понад 200 тисяч мирних жителів, які опинилися в пастці у Маріуполі, стикаються з «подвійною небезпекою – безперервними обстрілами і все більш гострою нестачею чистої води».

Маріуполь із 3 березня залишається без електроенергії, води й опалення, у місті також практично відсутній мобільний зв’язок.

Спроби евакуювати мирних жителів з Маріуполя 5 і 6 березня зірвалися, бо російські війська продовжили обстріли, попри обіцянки. При цьому Росія звинуватила українську сторону в тому, що створити гуманітарний коридор не вдалося.