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Охранник ночного клуба в Одессе одним ударом убил посетителя (ВИДЕО)

12:00
Одесский охранник убил клиента ночного клуба - фото 1
Одесский охранник убил клиента ночного клуба

36-летний клиент одного из ночных клубов Одессы попытался остановить конфликт между охраной заведения и своим другом, но получил мощнейший удар по голове, который оказался смертельным.

По данным Приморского отдела полиции, инцидент случился в ночь на вторник, 9 июля, возле ночного клуба.

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36-летний одессит выскочил из увеселительного заведения вслед за охранниками, которые волокли его друга. Мужчина попытался вступиться за товарища, но со спины к нему подбежал коллега следящих за порядком и нанес ему удар в голову. Пострадавший упал на тротуар и потерял сознание.

Сразу после этого представители частной охранной фирмы "Самсон" не стали оказывать избитому первую помощь, а просто положили его рядом с побитым другом.

В тяжелом состоянии с тяжелой травмой головы одессита госпитализировали медики "скорой", но молодой человек скончался в реанимации.

Прибывшие на место ЧП правоохранители установили личность агрессивного охранника. Им оказался 24-летний местный житель.

По факту преступления открыто уголовное дело по части второй статьи 121 УК Украины - "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Смотрите видео смертельного избиения охранником посетителя ночного клуба в Одессе онлайн (18+):

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