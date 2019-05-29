Охранник Коломойского присмотрит за Зеленским – ФОТО

Охранник Коломойского присмотрит за Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей охраны бодигарда Игоря Коломойского.

Новоназначенный замглавы УДО Максим Донец был замечен в окружении экс-шоумена еще 8 февраля во время акции против "клоунов" в политике.

До этого силовик долгие годы работал на бизнесмена Игоря Коломойского.

Отметим, что во времена Порошенко главным охранником президента был Юрий Федоров. В мае экс-президент уволил его … и тут же повысил.

Об этом написал главредактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и фактически продолжает руководить его охраной. Но его должность в охране - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность!" – отметил журналист.

Думаете на этом скандальность истории заканчивается? Не тут то было! Оказывается наш герой вообще ни разу не появлялся в ГУР и все еще продолжает охранять президента.

"Получается, близость к высокопоставленному телу - самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции. Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания”, - подытожил Бутусов.