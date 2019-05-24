Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Охрана, отмена: Зеленский приступил к аннулированию указов Порошенко

17:00
Зеленский принялся показательно отменять указы Порошенко - фото 1
Зеленский принялся показательно отменять указы Порошенко

После нескольких дней подписания указов о назначениях ставленников Коломойского и членов своей команды на ключевые должности в Администрации президента, Владимир Зеленский приступил к новой стадии - разбирательству с указами Петра Порошенко.

Так, в пятницу, 24 мая, на пятый день своей работы президентом, Владимир Зеленский решил отменить назначения на пятый день своего пребывания в должности отменил указы своего предшественника Петра Порошенко.

У Зеленского отшутились по поводу петиции об отставке

Причем сделал это показательно.

Речь идет об указе, подписанном экс-гарантом 4 мая о назначении Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а также о его увольнении перед этим.

Зеленский же поступил совершенно нелогично с точки зрения здравого смысла, но политически переиграл своего и без того поверженного оппонента. Чем и заставил своих фанатов забыть о зашкварах.

Первым своим указом президент отменил указ предшественника, вернув Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а вторым - уволил его.

Отменил Зеленский и назначение в Нацкомиссию по телевидению и радиовещанию журналиста Владимира Горковенко.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Расследование нападений на Стерненко сливают полицейские - фото 1
Одесские полицейские потеряли вещдоки по делу о смертельном нападении на Стерненко
19:00
Тереза Мэй покидает пост премьера - фото 1
Тереза Мэй объявила об отставке из-за Brexit
13:00
Коломойский активно налаживает утраченные политические связи - фото 1
Коломойский сразу после возвращения катался к Авакову, Тимошенко и Грановскому (ВИДЕО)
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...