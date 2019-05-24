Охрана, отмена: Зеленский приступил к аннулированию указов Порошенко
После нескольких дней подписания указов о назначениях ставленников Коломойского и членов своей команды на ключевые должности в Администрации президента, Владимир Зеленский приступил к новой стадии - разбирательству с указами Петра Порошенко.
Так, в пятницу, 24 мая, на пятый день своей работы президентом, Владимир Зеленский решил отменить назначения на пятый день своего пребывания в должности отменил указы своего предшественника Петра Порошенко.
Причем сделал это показательно.
Речь идет об указе, подписанном экс-гарантом 4 мая о назначении Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а также о его увольнении перед этим.
Зеленский же поступил совершенно нелогично с точки зрения здравого смысла, но политически переиграл своего и без того поверженного оппонента. Чем и заставил своих фанатов забыть о зашкварах.
Первым своим указом президент отменил указ предшественника, вернув Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а вторым - уволил его.
Отменил Зеленский и назначение в Нацкомиссию по телевидению и радиовещанию журналиста Владимира Горковенко.