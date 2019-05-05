Охрана "Мегамаркета" избила киевлянина и получила войну в ответ

Активисты в поисках справделивости / Информатор

В киевском спальном районе "Нивки" разгорелись нешуточные страсти. Это история про простого человека, произвол частной охранной фирмы, бессилие полиции и силу гражданского общества.

Началась история в субботу, когда охрана ТРЦ на Нивках (улица Щербакивского, 58) избила киевлянина Андрея Медведько за то, что он отважился съесть купленные им орехи кешью в магазине "Мегамаркет" на одном из диванов в зале ожидания кинотеатра "Баттерфляй". Супермаркет и кинотеатр - части одного ТРЦ.

Охрана с какой-то стати запретила парню это дело, а когда он решился с ними на эту тему подискутировать - усилила контингент до 7 человек и начала его избивать. Потом парня вытащили из ТРЦ и с криками "мы сейчас тебя убъем" попытались утащить в неизвестном направлении. К счастью, парень вырвался и вызвал полицию. Патрульные прибыли, но охранников, напавших на парня уже не было, а администрация "Мегамаркета" отказалась предоставить записи с камер наблюдения.

Видео инцидента:

На этом история не закончилась. Медведько написал об инциденте на фейсбуке, прикрепив к нему фото нападавших и видео инцидента - его пост стал вирусным. В результате днем в воскресенье в ТРЦ пришли несколько сотен киевлян и потребовали, чтобы охранники "Мегамаркета" принесли свои извинения. И больше так себя не вели (оказалось, что это далеко не первый случай, просто ранее жертвами произвола были мене социально активные граждане, не верящие в силу соцсетей.

Пострадавший от произвола охранников Медведько решил действовать и через соцсети собрал митинг:

Отметим, что все пришедшие вели себя мирно, что засвидетельствовали журналисты и полиция. Однако администрация ТРЦ повела себя странно - они отказались показать записи камер и забаррикадировались внутри. В итоге работа ТРЦ была парализована.

Сам Медведько уже пообещал, что придет в "Мегамаркет" снова и будет требовать, чтобы администрация ТРЦ показала полиции пленки с инцидентом. Активисты пообещали сделать такие походы регулярными.

Напомним, что Андрей Медведько - ветеран АТО и активист право-радикальной группы С14, он стал известен после того, как был обвинен Арсеном Аваковым в убийстве пророссийского пропагандиста Олеся Бузины. Процесс против Медведько и еще одного обвиняемого - Полищука - был назван политическим, а доказательства - сфабрикованными. В настоящее время Медведько освобожден из-под стражи, но находится под домашним арестом, а в деле до сих пор не поставлена точка - оно рассматривается в Шевченковском суде Киева с участием присяжных.