Охотник за разумом: Дата выхода второго сезона

И поговорить, и поспорить / Охотник за разумом - скоро 2 сезон

Netflix объявил дату выхода второго сезона своего важного хита - драмы про маньяков и тех, кто хочет их понять, - "Охотник за разумом".

Сериал Дэвида Финчера получит продолжение уже 16 августа 2019, когда на Netflix выйдет скопом второй сезон "Охотника за разумом".

Первый сезон сериала вышел осенью 2017 года и сразу стал хитом. В основу сериала, которым занимлся лично великий режиссер, легла автобиографическая книга агентов ФБР Марка Олшейкера и Джона Дугласа, которые первыми поняли, что маньяки - не обычные люди, а их поступки имеют некую логику и могут быть предсказаны и более того - типологизированы. Именно эта книга стала отправной точкой в истории изучения серийных убийц и маньяков. Более того, вдохновила Томаса Харриса на написание истории Ганнибала Лектера.

Собственно, об этом и книга, и сериал. Авторы "Охотника за разумом" рассказывают о самых знаменитых американских маньяках (серийных убийцах) второй половины 20 века, не брезгуя шокирующими подробнастями преступлений и вываливают на зрителей весь ужасающий внутренний мир преступников.

Охотник за разумом - маньяки из сериала и их реальные прототипы:

Второй сезон обещает еще больше маньяков и их откровений. Главные герои - агенты ФБР Тэтч и Форд попытаются залезть в голову "Монстру из Атланты" - Уэйну Уильямсону. На его счету смерть почти 30 чернокожих детей и подростков.

В ролях: Джонатан Грофф, Холт МакКэллани, Ханна Гросс, Камерон Бриттон и Коттер Смит.

Одним из продюсеров сериала выступает Шарлиз Тэрон, которая заспойлериа месяц выхода второго сезона еще весной, однако подтвереждение от Netflix пришло лишь сейчас.