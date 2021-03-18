Охлажденное мясо — максимум пользы для организма. Где купить качественный продукт?

Многие люди не представляют своей жизни без мясных блюд, при их отсутствии в рационе жалуются на чувство голода.

Курица, свинина, телятина, индюшатина в любом виде действительно надолго обеспечивают ощущение сытости. К тому же, чтобы вкусно приготовить мясо, не нужны специальные кулинарные умения, достаточно использовать натуральные приправы или соусы и иметь в своем распоряжении хорошую помощницу-духовку.

Лучше взять сочный, свежий стейк, чем полуфабрикаты. Удастся извлечь максимум пользы для организма и получить гастрономическое удовольствие, однако только при использовании качественной мякоти или фарша. Купить сертифицированные продукты питания с хорошим сроком годности можно на zakaz.atbmarket.com, интернет-магазин «АТБ» ежедневно получает поставки в оптимальном количестве от компаний «М'ясна весна», «П'ятачок», «Глобино», «Улар», «Наша Ряба» и т. д. В сети есть заготовки для приготовления любых блюд, среди них:

свиной ошеек, корейка;

филе индейки и фарш;

куриные крылья, бедра, окорочки;

эскалоп и многое другое.

После оформления заказа в «АТБ-Маркет» курьер привезет охлажденное мясо в течение 1-3 часов, предварительно на телефон придет сообщение о скорой доставке. Цена услуги — 50 гривен, в период акций — бесплатно.

Почему лучше охлажденное, а не замороженное мясо?

Свежий продукт, который хранится при оптимальной температуре до окончания срока годности, становится максимально вкусным после приготовления. Он настаивается и не теряет полезных веществ. К тому же охлажденные заготовки не нужно размораживать, можно сразу приступить к приготовлению.

В 95% стран Европы нет замороженного мяса, про него давно забыли. Сегодня мода на охлаждение свинины, курицы, телятины дошла и до Украины. Покупая такое мясо, можно быть на 100% уверенным в его качестве из-за короткого срока годности. Никто не замораживает заготовки по несколько раз, из-за чего они становятся непригодными к употреблению и бесполезными, а иногда даже опасными для здоровья.

Стоп, заморозка!

Еще важная информация об охлажденном мясе, после прочтения которой вы будете покупать только его:

Фасуется и продается в день забоя или в ближайшие сутки. Охлаждается свежим в течение нескольких часов, упаковывается надежно в вакуум (исключено попадание вредоносных микроорганизмов и негативное воздействие извне). Продаются исключительно качественные, красивые и вкусные куски, которые аппетитно выглядят даже в сыром виде. Полностью сохраняет естественную структуру до момента приготовления.

Охлажденное мясо также нередко продается в натуральных ароматных специях и травах, его достаточно пожарить или запечь. Такие заготовки есть в торговых точках и интернет-магазине «АТБ».