Огромная толпа фанатов генерала сорвала похороны Сулеймани в Иране, более 50 погибших

Похороны Сулеймани не состоялись

Во вторник, 7 января, в иранском Кермане должна была пройти церемония прощания с террористом Касемом Сулеймани, который имел множество фанатов среди своего народа, хотя и был форменным карателем. Участвовать в процессии собрались сотни тысяч иранцев, которые сотворили жуткую давку.

По данным гостелевидения Ирана, в столпотворении погибли более 50 человек, а еще как минимум 200 получили тяжелые травмы.

Давка не помешала властям и командующим Корпусом стражей исламской революции выступать с пропагандистскими речами с призывами к мести американцам. Кроме того, террористы объявили о необходимости "уничтожить Израиль". Собравшимся гражданам подобные идеи пришлись по вкусу, поэтому они скандировали "Аллах Акбар!" и "Месть!".

Тем не менее, массовая гибель людей все же привела к срыву похорон, которые продолжат на днях.

Напомним, 3 января Штаты убрали террориста, который являлся одним из самых влиятельных лиц среди военных преступников, по личному приказу Дональда Трампа. Последему активные действия против иранских властей чрезвычайно выгодны с политической точки зрения. Кроме того, таким образом Штаты ответили террористам на нападение на консульство в Багдаде.

Эскалация противостояния между Вашингтоном и Тегераном накануне возможного объявления импичмента американскому президенту может привести к маленькой победоносной "Буре в пустыне-3", с той лишь разницей, что место действия будет происходить в другой стране. Сторонники же Трампа, который объявил о том, что Иран участвовал в разработке ядерного оружия, и прикрутил нефтяной вентиль, в восторге от активной борьбы своего президента с терроризмом.

В то же время в Иране уже избрали человека на должность Сулеймани, а в Ираке из-за случившегося начались серьезные уличные протесты.

Что же касается геополитических последствий эскалации конфликта, то здесь не все так однозначно. С одной стороны, американцы убили человека, который часто мотался на посиделки к Путину и именно из-за Сулеймани российский диктатор начал бомбить женщин и детей в Сирии. Может быть вполне логичным, если США, надавив на Иран, усилит воздействие на русских как на союзную страну своего врага. С другой же стороны, санкции против Ирана привели к значительному повышению мировых цен на нефть, что дало возможность Кремлю пополнять проетые резервные фонды и копить денег на войнушки. Боестолкновения в одной из стран Ближнего Востока может еще больше наполнить российский бюджет.