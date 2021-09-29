Огляд популярних піцерій в м. Чернівці

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Вирішили замовити піцу в Чернівцях? Тоді варто вибрати страву в закладі, який пече її найсмачніше. За відгуками чернівчан, ресторан Монопіца, що не так давно відкрився, займає місце лідера. Любителі італійської страви відмічають незвичайний смак піци та високий рівень обслуговування.

Популярні чернівецькі піцерії

Чимало закладів спеціалізуються на виготовленні та доставці піци на будинок в Чернівцях. Але серед них є кілька, що здобули особливу любов жителів та гостей міста.

Монопіца

В меню піцерії “Монопіца” величезний вибір страв, створених за автентичними рецептами та з суворим дотриманням традиційної технології. Особливість піци — надзвичайно легке тісто з цільнозернового борошна без використання дріжджів. Замість них кухарі додають живу закваску. Для створення начиники в ресторані використовуються найсвіжіші продукті вісокої якості, привезені з Італії та від українських виробників.

Замовлена піца з доставкою по Чернівцях завжди гаряча, ароматна та соковита. Клієнт отримує її в точно зазначений час (якщо замовляє заздалегідь) або протягом 30-60 хвилин (в залежності від району, куди треба транспортувати страву).

Челентано

Ресторан-піцерія пропонує відвідувачам великий асортимент піци середнього (28 см) та великого розміру (40 см). В меню наявні класичні варіанти (Капрічоза, Палермо, Маргарита) та створені за авторскими рецептами ( піца-рол з начинкою із тунця, Сальчіса, Салямі та Фунгі). Піцерія надає можливість замовникам створити власний варіант страви, обравши найулюбленіші інгредієнти — сири, м'ясо та ковбаси, овочі, оливки та ананаси.

В мережі ресторанів можна замовити й інші страви:

пісні страви;

різні види салатів;

супи та борщі;

основні страви — запечене м'ясо, лазанью, овочі з печі та приготовані на грилі.

десерти, млинці з солодкою та солоною начинкою;

соуси;

напої.

Вартість доставки піци в Чернівцях від Челентано залежить від суми замовлення та відстані, на яку треба транспортувати страви.

New York Street Pizza

В ресторані класичні традиції приготування піци гармонійно поєднуються з новаторськими ідеями. Кухарі пропонують поціновувачам італійської страви скуштувати Маринаро, 4 сири, Пепероні або Маргариту з автентичним смаком, поласувати кальцоне з різними начинками. Також є можливість замовити пиріг з делікатною начинкою спеціально для дітей. Як доповнення до піци, можна замовити:

салати;

десерти;

сиру та мясную дошку;

напої (соки, лимонади, мінеральну воду, вино).

Ресторан пропонує відкриті піци в 2 розмірах — 30 та 50 см. Замовлення на доставку піци в Чернівцях приймаються через інтернет-сайт або за телефоном. Обираючи страву через сайт, варто зазирнути в розділ “акції” — там щодня є цікаві пропозиції.

Pronto Pizza

Ресторан пропонує величезний вибір піци різних сортів. Вона виготовляється за традиційними рецептами італійських кухарів, а також в меню чимало авторських варіантів. Більшість людей з тих, хто куштував піцу Pronto Pizza наголошують, що в ній дуже смачне тісто та багато начинки. Розмір страви — 30 або 40 см.

В Pronto Pizza вигідно замовляти набори з кількох різновидів страви — так вдається спробувати різні смаки, заплативши значно менше, чим за окремі позиції.

На сайті ресторану є конструктор. Скориставшись ним, можна зібрати піцу за власним смаком. А щоб обід або вечеря були ще смачнішими разом з піцою можна обрати салат зі свіжих овочів, соки та соуси.

В Pronto Pizza можна забрати смаколики самостійно або замовити доставку. Вона здійснюється протягом 30-60 хвилин (в залежності від відстані).