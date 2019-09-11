Официально: беглеца из БПП и соратника Саакашвили сделали военным прокурором

Виктор Чумак официально стал заместителем Рябошапки и главным военным прокурором

В среду, 11 сентября, генеральный прокурор Украины подписал указ о назначении Виктора Чумака главой военной прокуратуры. Той самой, которую у Зеленского хотят расформировать. Выбор кандидатуры из логики "зеленых" не выбивается: экс-депутат от БПП примкнул к команде "кварталовцев" уже давно.

О своем назначении написал сам Чумак на своей странице в Facebook, отметив, что доволен собираемой Рябошапкой командой.



"Больше всего меня радует то, что я знаю не только высоченный профессиональный уровень этих людей, а главное! — их мотивацию. И это не собственный карман или непомерные амбиции, это то, во всем мире называется public good — общественное благо. Я знаю точно, что никто из этой команды не обзаведется "собственным кошельком" и не станет ни сливать, ни продавать ничьи дела", - написал давно участвующий в политической жизни страны проженный деятель.

Так, в 2012-м Чумак тусил в команде Виталия Кличко "УДАР" и даже принимал участие в парламентских выборах, обойдя Олеся Довгого в 214 округе в Киеве. После победы Майдана и выборов он снова стал нардеом, но уже в качестве члена БПП, но быстро ушел в оппозицию к Порошенко.

Во временя шатания заборов силами Михеила Саакашвили Чумак старался прибиться к лидеру протестов. Впрочем, поскольку никого свергнуть у пытающихся мутить воду в ступе не получилось, депутат слился с темы. А когда у экс-президента появился значимый политический конкурент в виде Зеленского, Чумак тут же направил нос по ветру и примкнул к команде Зе, хотя и возглавлял штаб "Гражданской позиции".

25 июня этого года за заслуги перед президентом Зеленским Чумака назначили членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.